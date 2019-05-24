Школьник из Екатеринбурга стал лауреатом малой Нобелевской премии

В Финиксе (Аризона, США) завершилась Всемирная ярмарка научных достижений школьников Intel ISEF. «Малую нобелевку» (Grand Award II степени) в секции системного программирования получил Даниил Казанцев.

Его изобретение — «автоматический сурдопереводчик для людей с нарушениями речевого аппарата». Автономное устройство, которое представил десятиклассник, «переводит» жесты рук в слова. Эксперты отметили достаточно высокую точность перевода, что позволяет использовать аппарат вместо сурдопереводчика. Научным руководителем Даниила стала Ирина Малькова, учитель физики и астрономии екатеринбургского лицея.