Школьник из Екатеринбурга стал лауреатом малой Нобелевской премии
14:29, 24 Май 2019
Десятиклассник из лицея № 12 Даниил Казанцев стал лауреатом Second Grand Award в секции системного программирования.
В Финиксе (Аризона, США) завершилась Всемирная ярмарка научных достижений школьников Intel ISEF. «Малую нобелевку» (Grand Award II степени) в секции системного программирования получил Даниил Казанцев.
Его изобретение — «автоматический сурдопереводчик для людей с нарушениями речевого аппарата». Автономное устройство, которое представил десятиклассник, «переводит» жесты рук в слова. Эксперты отметили достаточно высокую точность перевода, что позволяет использовать аппарат вместо сурдопереводчика. Научным руководителем Даниила стала Ирина Малькова, учитель физики и астрономии екатеринбургского лицея.
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Первую премию Intel ISEF получил школьник из Санкт-Петербурга Руслан Магдиев, ученик Лаборатории непрерывного математического образования. Впервые за всю историю Всемирной ярмарки научных достижений высшей награды был удостоен школьник из России.
Гейдару Мамедову жюри присудило третью премию Американского математического общества. Алексей Кривовичев и Даниил Кудрявцев стали лауреатами Сertificatе of Honourable Mention в секции математики.
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