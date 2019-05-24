Ресторан KFC в Екатеринбурге поддержал тренд на заборы

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« Руководство KFC поддерживает традиции уральского заборостроения , молодцы! Главное — правильно выбрать момент для установки забора на половину ширины оживленной улицы», — написал Румянцев. До пресс-службы KFC ЕТВ дозвониться не удалось. Наблюдатели сообщают , что в предыдущие годы KFC заборы не ставил.





, где планировали построить храм святой Екатерины , забором. Уже вечером оцепление прорвали протестующие , позднее они скидывали части заборы в реку Исеть. 13 мая сквер у Драмтеатрагде планировали построить храм святой Екатерины обнесли забором. Уже вечером оцепление прорвали протестующиепозднее они скидывали части заборы в реку Исеть.

На летней веранде ресторана KFC на Ленина41 появился необычный для этого места забор. На это в Facebook обратил внимание журналист Даниил Румянцев.