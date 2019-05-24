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Ресторан KFC в Екатеринбурге поддержал тренд на заборы

17:21, 24 Май 2019
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Фото: Даниил Румянцев / Facebook
Культовый атрибут протестов в сквере шагает по городу.
На летней веранде ресторана KFC на Ленина, 41 появился необычный для этого места забор. На это в Facebook обратил внимание журналист Даниил Румянцев.

«Руководство KFC поддерживает традиции уральского заборостроения, молодцы! Главное — правильно выбрать момент для установки забора на половину ширины оживленной улицы», — написал Румянцев. До пресс-службы KFC ЕТВ дозвониться не удалось. Наблюдатели сообщают, что в предыдущие годы KFC заборы не ставил.

13 мая сквер у Драмтеатра, где планировали построить храм святой Екатерины, обнесли забором. Уже вечером оцепление прорвали протестующие, позднее они скидывали части заборы в реку Исеть.
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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Скверная история, Екатеринбург, забор
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