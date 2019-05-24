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Мусульмане просят построить мечеть, чтобы в Екатеринбурге наступил мир

08:34, 24 Май 2019
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Фото: pixabay
Уральский Мухтасибат вспомнил о проекте площади Мира и Согласия.
Председатель духовного управления мусульман Свердловской области (Уральского Мухтасибата) муфтий шейх Равиль Гайнутдинов от имени общины обратился к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и губернатору региона Евгению Куйвашеву. На фоне протестов в сквере у Драмтеатра из-за грядущей тройки храма святой Екатерины мусульмане напомнили о мечети, которую так и не построили на площадке за цирком. И это несмотря на то, что в 2007 году первый камень религиозного сооружения заложил экс-губернатор Эдуард Россель.

Мусульмане просят возродить проект площади Мира и Согласия, разработанный в начале 2000-х. Тогда предполагалось, что в Екатеринбурге появится площадь, где разместятся мечеть, храм и синагога, и это будет символизировать гармонию конфессий в городе.

«В преддверии 300-летия столицы Урала в 2023 году реализация проекта площади Мира и Согласия стала бы прекрасным подарком, по нашему мнению, не только городу, но и всей области, утвердило бы в обществе идеалы единства российской нации и солидарности всех ее народов, стало бы назиданием многим поколениям уральцев об объединении на основе патриотизма и нравственных ценностей. Социальную и культурную значимость такого проекта трудно переоценить. Мы убеждены, что в лице такой площади Екатеринбург может получить новую визитную карточку, символ единения и взаимоуважениях всех горожан, реальную площадку для диалога со всеми представителями нашего общества», — говорится в обращении мусульманской общины.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, Скверная история, мечеть , мусульмане, протесты, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра, Екатеринбург
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