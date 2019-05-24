Мусульмане просят построить мечеть, чтобы в Екатеринбурге наступил мир

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« В преддверии 300-летия столицы Урала в 2023 году реализация проекта площади Мира и Согласия стала бы прекрасным подарком , по нашему мнению , не только городу , но и всей области , утвердило бы в обществе идеалы единства российской нации и солидарности всех ее народов , стало бы назиданием многим поколениям уральцев об объединении на основе патриотизма и нравственных ценностей. Социальную и культурную значимость такого проекта трудно переоценить. Мы убеждены , что в лице такой площади Екатеринбург может получить новую визитную карточку , символ единения и взаимоуважениях всех горожан , реальную площадку для диалога со всеми представителями нашего общества», — говорится в обращении мусульманской общины.

Мусульмане просят возродить проект площади Мира и Согласияразработанный в начале 2000-х. Тогда предполагалосьчто в Екатеринбурге появится площадьгде разместятся мечетьхрам и синагогаи это будет символизировать гармонию конфессий в городе.