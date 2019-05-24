Мэрия усомнилась, что храм успеют построить к 300-летию Екатеринбурга

Начальник департамента градостроительства Екатеринбурга Алексей Храмов заявил , что храм святой Екатерины вряд ли успеют построить к 300-летию города. Хотя изначально собор представляли именно как подарок к юбилею.





Храмов отметил , что любая из предложенных горожанами площадок должна соответствовать генеральному плану и правилам землепользования. По словам чиновника , ближайшие изменения в генплане должны появится в первом квартале 2020 года. В общем , пройдет много времени , и храм к 2023 году построить не успеют.



