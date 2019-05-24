Мэрия усомнилась, что храм успеют построить к 300-летию Екатеринбурга
18:08, 24 Май 2019
Власти подчеркнули, что свободных площадок в городе осталось не так и много.
Начальник департамента градостроительства Екатеринбурга Алексей Храмов заявил, что храм святой Екатерины вряд ли успеют построить к 300-летию города. Хотя изначально собор представляли именно как подарок к юбилею.
Храмов отметил, что любая из предложенных горожанами площадок должна соответствовать генеральному плану и правилам землепользования. По словам чиновника, ближайшие изменения в генплане должны появится в первом квартале 2020 года. В общем, пройдет много времени, и храм к 2023 году построить не успеют.
Второй проблемой Алексей Храмов назвал отсутствие свободных земельных участков. »Таким образом, получить земельный участок можно только по итогам переговоров с собственником, который проявит добрую волю», — добавили в мэрии.
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В то же время секретарь Епархиального совета Вениамин Райников заявил, что строить храм святой Екатерины к юбилею Екатеринбурга совсем не обязательно. «З00-летие — это красивая дата, которая нас ни к чему не обязывает, потому что 300-летие должно пройти в мире и согласии, а никак не в разборках […] Принятые решения на волне излишней эмоциональности никогда не бывают верными», — отметил Райников.
Администрация Екатеринбурга продолжает собирать предложения по строительству храма святой Екатерины. Сейчас зарегистрировано уже 7,5 тысяч обращений горожан.
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