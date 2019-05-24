Мэрия Екатеринбурга создала форум, чтобы обсуждать храм
16:11, 24 Май 2019
Теперь горожане смогут пообщаться в формате «интернет-диалога», сообщает мэрия.
Екатеринбуржцы смогут обсудить места под храм святой Екатерины на форуме. Специальную страничку создала мэрия. Пока там, правда, лишь один комментарий администратора: «Обсуждение площадок под строительство Собора во имя святой Великомученицы Екатерины».
Форум доступен для всех горожан, желающих высказать свое мнение по этому вопросу и пообщаться с другими жителями. Мэрия называет такой формат интернет-диалогом.
24 мая глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел третью встречу по храму святой Екатерины: на этот раз градоначальник общался с защитниками сквера.
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