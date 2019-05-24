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Мэрия Екатеринбурга создала форум, чтобы обсуждать храм

16:11, 24 Май 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Теперь горожане смогут пообщаться в формате «интернет-диалога», сообщает мэрия.
Екатеринбуржцы смогут обсудить места под храм святой Екатерины на форуме. Специальную страничку создала мэрия. Пока там, правда, лишь один комментарий администратора: «Обсуждение площадок под строительство Собора во имя святой Великомученицы Екатерины».

Форум доступен для всех горожан, желающих высказать свое мнение по этому вопросу и пообщаться с другими жителями. Мэрия называет такой формат интернет-диалогом.

24 мая глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел третью встречу по храму святой Екатерины: на этот раз градоначальник общался с защитниками сквера.
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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Скверная история, храм Святой Екатерины, Екатеринбург, сквер у Драмтеатра
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