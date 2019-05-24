Екатеринбургская епархия требует вернуть Алтушкину «доброе имя»
15:23, 24 Май 2019
Священнослужители опубликовали меморандум, где сравнили акции протеста в сквере с майданом.
Екатеринбургская епархия настаивает, чтобы храм святой Екатерины построили в сквере у Драмтеатра. Именно эта площадка, по мнению священнослужителей, является единственной законной. «Озвучивание возможности переноса стройки на иное место свидетельствует о нарушении законодательства со стороны властей», — говорится в меморандуме к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому, опубликованном в Telegram.
Из обращения следует, что протестующие против строительства собора стали жертвами дезинформации, которой «заполнились СМИ и социальные сети». Так, в епархии заявили, что деревья планируют не вырубать, а пересаживать. «Кроме того, планы по увеличению площади парка, высадке новых деревьев и его благоустройство вообще замалчиваются. После того, как стали известны опасения горожан об уменьшении площади сквера (на 9%), было принято решение даже продлить благоустройство парковой зоны вплоть до Макаровского моста», — сказано в меморандуме.
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Епархия предложила провести «широкую общественную презентацию проекта строительства собора», а также перенести опрос горожан «минимум на месяц вперед». Священнослужители также требуют, чтобы «предыдущие власти, предложившие сквер у Драмтеатра для строительства собора», вернули Игорю Алтушкину его «доброе имя» и прекратили «отвратительную травлю», которой подверглась его семья. В свою очередь, акции протеста против застройки сквера в меморандуме названы майданом.
24 мая мэр Александр Высокинский провел третью встречу по храму святой Екатерины: на этот раз градоначальник общался с защитниками сквера.
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