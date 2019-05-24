Екатеринбург переживет солнечные, но ветреные выходные

,

,

,





В субботу , 25 мая , ветер только усилится — весь день будет дуть со скоростью в 5,3 метра в секунду. Температура воздуха не поднимется выше +9 градусов , уверены синоптики. Но уже к ночи ветер стихнет.





Утром воскресенья ожидается практически штиль ( по сравнению с предыдущими днями) — до 1,6 метра в секунду в южном направлении. Воздух прогреется до +17 градусов к обеду , будет ясно и солнечно. В город потихоньку возвращается тепло.

Объявленное синоптиками штормовое предупреждение едва коснется Екатеринбурга. Дожди городу обещают только утром пятницы24 мая. Температура воздуха при этом тоже не будет располагать к прогулкам — последний рабочий день на этой неделе начнется с +7 градусов по Цельсию. К обеду воздух прогреется всего до +9а к вечеру хоть и выглянет солнцебудет очень ветрено — до пяти метров в секунду в северо-западном направлении.