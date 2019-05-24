Екатеринбург переживет солнечные, но ветреные выходные
08:20, 24 Май 2019
Осталось потерпеть холода совсем чуть-чуть.
Объявленное синоптиками штормовое предупреждение едва коснется Екатеринбурга. Дожди городу обещают только утром пятницы, 24 мая. Температура воздуха при этом тоже не будет располагать к прогулкам — последний рабочий день на этой неделе начнется с +7 градусов по Цельсию. К обеду воздух прогреется всего до +9, а к вечеру хоть и выглянет солнце, будет очень ветрено — до пяти метров в секунду в северо-западном направлении.
В субботу, 25 мая, ветер только усилится — весь день будет дуть со скоростью в 5,3 метра в секунду. Температура воздуха не поднимется выше +9 градусов, уверены синоптики. Но уже к ночи ветер стихнет.
Утром воскресенья ожидается практически штиль (по сравнению с предыдущими днями) — до 1,6 метра в секунду в южном направлении. Воздух прогреется до +17 градусов к обеду, будет ясно и солнечно. В город потихоньку возвращается тепло.
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