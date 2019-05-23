Дождались! В Шарташском лесопарке начали прокладывать велодорожку

Компания «УралДорТехнологии» начала прокладывать велопешеходную дорожку в Шарташском лесопарке. На первом этапе должны благоустроить 1,6 километра трассы. Чтобы расширить дорогу до семи метров (три на пешеходную и три на велосипедную), подрядчик вырубит часть деревьев вдоль нее. Взамен должны высадить деревья в Калиновском лесном парке. У дорожки также появятся фонари, видеокамеры, урны и велопарковки, сообщили в департаменте информполитики региона. Работы продлятся до ноября 2019 года. Их будет контролировать министерство природных ресурсов и экологии.

На втором этапе обустроят дорожки от Егоршинского прохода до улицы Большой шарташский карьер. Работы должны завершить в ноябре 2020 года. Стоимость контракта составляет 360 миллионов рублей.

Бурная деятельность вокруг Шарташского лесопарка развернулась в далеком 2017 году. На проект благоустройства выделили восемь миллионов рублей, которые тоже освоила компания«УралДорТехнологии». Тогда появился план с непрерывной сетью велодорожек вдоль озера. На публичных слушаниях в мэрии жители района проект одобрили. О том, что произошло в зеленой зоне с тех пор, ЕТВ подробно описывал в материале «Парковый дефект-2: парад достижений».



