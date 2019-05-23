Мэрия согласует площадки под храм святой Екатерины со спонсорами и РПЦ

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал , как будут выбирать площадку под строительство сквера святой Екатерины. На встрече со сторонниками храма он заявил , что из всех предложенных вариантов должны остаться только 6-7 мест. Их обсудят со спонсорами и сразу отсекут забракованные. Остальные вынесут на опрос. Высокинский заметил , что меценаты , возможно , не захотят участвовать в обсуждении и будут ждать единственный вариант. « Тогда отпадет предмет дискуссии , бог даст , когда-нибудь созреем», — заявил Высокинский.



