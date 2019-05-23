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Мэрия согласует площадки под храм святой Екатерины со спонсорами и РПЦ

13:47, 23 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Высокинский готов оставить семь вариантов максимум.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, как будут выбирать площадку под строительство сквера святой Екатерины. На встрече со сторонниками храма он заявил, что из всех предложенных вариантов должны остаться только 6-7 мест. Их обсудят со спонсорами и сразу отсекут забракованные. Остальные вынесут на опрос. Высокинский заметил, что меценаты, возможно, не захотят участвовать в обсуждении и будут ждать единственный вариант. «Тогда отпадет предмет дискуссии, бог даст, когда-нибудь созреем», — заявил Высокинский.

Сбор мнений продолжат до 30 мая. Варианты все еще можно отправить через официальную приемную на официальном сайте, сообщили в пресс-службе мэрии. Нужно только указать имя, телефон и почту для обратной связи. Варианты сортируют 40 сотрудников мэрии. Большой список должен появиться к 31 мая. «Может увеличиться градус дискуссии».
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Скверная история, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, Свердловская область , Екатеринбург
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