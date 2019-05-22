Варламов раскритиковал забор на образцовом газоне Екатеринбурга

Даже на таких знаковых объектах , к которым приковано всеобщее внимание , не могут сделать нормальное благоустройство. Что уж говорить обо всех остальных улицах , площадях и скверах , за которыми просто не уследить.



Подобное происходит каждый день , а причина одна: люди , принимающие решения, — некомпетентные , плохо образованные чиновники , которые не понимают , чем они занимаются.

Илья Варламов, блогер