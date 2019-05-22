Варламов раскритиковал забор на образцовом газоне Екатеринбурга
09:18, 22 Май 2019
Урбанист остался недоволен тем, как «МРСК Урала» восстановила поврежденную лужайку Юрия Окунева.
Илья Варламов снова обратил внимание на Екатеринбург — а точнее, на длящуюся с февраля 2019 года историю с образцовым газоном предпринимателя Юрия Окунева. Бизнесмен, напомним, в 2017 году обустроил газон вместе со студентами архитектурной академии по современным европейским стандартам.
В начале 2019 года газон перекопала компания «МРСК Урала», у которой на этом участке проходили коммуникации. Иначе было нельзя, но ответственные энергетики пообещали восстановить покрытие. По итогу, получилось так себе, о чем Варламов написал возмущенный пост в своем блоге. Цитировать мнение урбаниста полностью нам не разрешает Роскомнадзор, но вот его часть:
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Даже на таких знаковых объектах, к которым приковано всеобщее внимание, не могут сделать нормальное благоустройство. Что уж говорить обо всех остальных улицах, площадях и скверах, за которыми просто не уследить.
Подобное происходит каждый день, а причина одна: люди, принимающие решения, — некомпетентные, плохо образованные чиновники, которые не понимают, чем они занимаются.
Подобное происходит каждый день, а причина одна: люди, принимающие решения, — некомпетентные, плохо образованные чиновники, которые не понимают, чем они занимаются.
Больше всего урбаниста возмутило даже не то, как энергетики восстановили покрытие газона, а то, что администрация Екатеринбурга по предписанию ГИБДД установила серый забор вместо аккуратных столбиков, которые были в изначальном варианте Юрия Окунева.
В видео «Челябинского урбаниста» (его ведет Лев Владов) Юрий Окунев смеется в ответ на вопрос: «Что собираетесь делать еще?»
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