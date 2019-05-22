В Екатеринбурге на три дня перекроют улицу Колмогорова 

В Екатеринбурге на три дня закроют участок улицы Колмогорова. Специалисты «ЭнергоСтройСервис» будут прокладывать кабель на участке от Одинарки до Машинистов. Работы продлятся с 25 по 28 мая, сообщили в пресс-службе мэрии. Улица с односторонним движением, поэтому автомобилистам придется объезжать по Готвальда и Машинистов.

С 1 июня в Екатеринбурге закроют Макаровский мост. Рабочие будут укладывать асфальт на дублере, устанавливать светофоры, освещение и пешеходные парапеты. С 1 июля автомобилисты поедут по новому мосты, трамваи будут ходить только в одну стону от вокзала до Московской. Пешеходы смогут ходить по старой части.