В Екатеринбурге на три дня перекроют улицу Колмогорова
18:02, 22 Май 2019
В Заречном будут прокладывать кабель.
В Екатеринбурге на три дня закроют участок улицы Колмогорова. Специалисты «ЭнергоСтройСервис» будут прокладывать кабель на участке от Одинарки до Машинистов. Работы продлятся с 25 по 28 мая, сообщили в пресс-службе мэрии. Улица с односторонним движением, поэтому автомобилистам придется объезжать по Готвальда и Машинистов.
С 1 июня в Екатеринбурге закроют Макаровский мост. Рабочие будут укладывать асфальт на дублере, устанавливать светофоры, освещение и пешеходные парапеты. С 1 июля автомобилисты поедут по новому мосты, трамваи будут ходить только в одну стону от вокзала до Московской. Пешеходы смогут ходить по старой части.
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