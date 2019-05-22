Перед биеннале екатеринбуржцев позвали поговорить о смерти

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« Ключевая задача проекта — разрушить утвердившийся стереотип , привычное замалчивание этой темы , снять табу на обсуждение смерти. Участие во встречах предполагает уважительное отношение и принятие точки зрения каждого , а также полную конфиденциальность», — рассказали в пресс-службе биеннале.





Проект Death Cafe не связан ни с религиями , ни с культами , а представляет собой пространство , где можно безопасно обсудить « запретную» тему. Первое такое кафе открыл в 2011 году британец Джон Андервуд , с тех пор подобные локации появились во многих странах мира. В России Death Cafe функционируют в в Москве , Воронеже , Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.





, а с августа — на площадке кинотеатра « Колизей». На Death Cafe нужна регистрация , на ближайшую встречу ( 26 мая) она уже Встречи будут проходить на площадке ГСЦИ на Добролюбоваа с августа — на площадке кинотеатраКолизей». На Death Cafe нужна регистрацияна ближайшую встречу26 мая) она уже закрыта , следите за анонсами ГСЦИ.



Также ураторы выставки представят ридинги — обсуждение и детальный разбор текстов , которые вдохновляют художников биеннале. Первая встреча ридинг-группы пройдет 23 мая , обсуждать будут работу Саши Литвинцевой и Дэниэла Манна Sinkholes in Signification. Модератором станет сотрудник биеннале Дмитрий Безуглов.

Несмотря на точто до пятой Уральской индустриальной биеннале современного искусства остается еще несколько месяцевмероприятия под ее эгидой уже начинаются. В рамках подготовки к выставке откроется Death Cafe, где участникик которым единственное требование — быть старше 18 лет) обсудят тему смерти.