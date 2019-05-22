Перед биеннале екатеринбуржцев позвали поговорить о смерти
08:56, 22 Май 2019
На площадке Уральской ГСЦИ откроется Death Cafe. Первая встреча — 26 мая.
Несмотря на то, что до пятой Уральской индустриальной биеннале современного искусства остается еще несколько месяцев, мероприятия под ее эгидой уже начинаются. В рамках подготовки к выставке откроется Death Cafe, где участники (к которым единственное требование — быть старше 18 лет) обсудят тему смерти.
«Ключевая задача проекта — разрушить утвердившийся стереотип, привычное замалчивание этой темы, снять табу на обсуждение смерти. Участие во встречах предполагает уважительное отношение и принятие точки зрения каждого, а также полную конфиденциальность», — рассказали в пресс-службе биеннале.
Проект Death Cafe не связан ни с религиями, ни с культами, а представляет собой пространство, где можно безопасно обсудить «запретную» тему. Первое такое кафе открыл в 2011 году британец Джон Андервуд, с тех пор подобные локации появились во многих странах мира. В России Death Cafe функционируют в в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
Встречи будут проходить на площадке ГСЦИ на Добролюбова, а с августа — на площадке кинотеатра «Колизей». На Death Cafe нужна регистрация, на ближайшую встречу (26 мая) она уже закрыта, следите за анонсами ГСЦИ.
Также ураторы выставки представят ридинги — обсуждение и детальный разбор текстов, которые вдохновляют художников биеннале. Первая встреча ридинг-группы пройдет 23 мая, обсуждать будут работу Саши Литвинцевой и Дэниэла Манна Sinkholes in Signification. Модератором станет сотрудник биеннале Дмитрий Безуглов.
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