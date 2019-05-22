Мэрия Екатеринбурга хочет потратить 30 миллиардов на новые трамваи
15:57, 22 Май 2019
Комитет по транспорту надеется на бюджет или концессии в далеком будущем. Правда, придется поднять плату за проезд.
Комитет по транспорту мэрии Екатеринбурга решил запустить новый подпроект «Удобный наземный электрический общественный транспорт». Сегодня его обсудили на заседании программного совета. Его суть проста: обновить трамвайный и троллейбусный парк в период от 2020 до 2035 года. (Преимущество им отдают за экологичность и безопасность).
За это время планируют купить 80 низкопольных трамваев за 3,3 миллиарда рублей, 93 трехсекционных трамвая за 8,6 миллиарда, модернизировать 138 «чешских» трамваев, купить 215 низкопольных троллейбусов за 4,4 миллиарда. Для счастливой жизни также требуется обновить депо, по четыре километра путей в год, заменить изношенные подстанции и провода. На все это потребуется 30 миллиардов рублей. В эту сумму также входят строительство трамвайных линий до Верхней Пышмы, Академического, Солнечного и продление по Татищева.
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Таких денег в бюджете, конечно, нет, поэтому вице мэр Алексей Бубнов предложил два варианта развития событий. Можно сформировать программу и надеяться на бюджеты разных уровней: десять миллиардов из регионального, восемь из муниципального и 12 из внебюджетных источников. Или можно заключить концессии до 2043 года с введением инвестиционной надбавки (то есть повышением цены за проезд).
Во время обсуждения возникли замечания к проекту: скорость трамваев после обновления увеличится только на один километр в час, что не сделает их более привлекательными для жителей. Также у общественного транспорта нет преимущества при проезде перекрестков. Да и на Европу мэрия не смотрит: где бескондукторный проезд и системы подсчета пассажиров. Алексей Бубнов ответил, что этими вопросами занимаются в другой транспортной программе. Но позже вернулся к выделенным полосам. По его словам, он хотел бы, чтобы они были повсюду, но снижать транспортный поток тоже не хочется. В пример привели улицу Малышева: выделенку сделали, левый поворот не убрали, скорость не набирает.
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Коллеги Бубнова из минтранса посоветовали включить в проект трамвай до Березовского. Но оказалось, что в мэрии подумывают обойтись городской электричкой. Главный инженер предложил закупить электробусы, а не надеяться на новые подстанции. Бубнов вспомнил анекдот в тему: «Идет бой. У пулеметчика кончились патроны. Ему говорят: „но ты же коммунист“. И автомат снова застрочил». В общем, обещали, что все работать будет, а над электробусами подумают. Проект условно приняли.
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