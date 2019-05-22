Мэрия Екатеринбурга хочет потратить 30 миллиардов на новые трамваи

Таких денег в бюджете , конечно , нет , поэтому вице мэр Алексей Бубнов предложил два варианта развития событий. Можно сформировать программу и надеяться на бюджеты разных уровней: десять миллиардов из регионального , восемь из муниципального и 12 из внебюджетных источников. Или можно заключить концессии до 2043 года с введением инвестиционной надбавки ( то есть повышением цены за проезд).



