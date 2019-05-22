Екатеринбургская епархия продолжит бороться за сквер у Драмтеатра

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« 3000 опрошенных респондентов ВЦИОМ это меньше , чем количество людей , участвовавших в общественных обсуждениях проекта , которые единственные являются сейчас легитимными. Главный опрос впереди.





Мы по-прежнему молимся , объясняем и призываем горожан внимательно ознакомиться с проектом , масштабную презентацию которого сейчас готовит Фонд святой Екатерины.»

В своем заявлении епархия выражает несогласие с опросомкоторый провел ВЦИОМон показалчто 58% против храма в сквере), а также сообщаетчто неправильно проводить опроскогда город находится в эмоциональном напряжении.