Екатеринбургская епархия продолжит бороться за сквер у Драмтеатра
20:38, 22 Май 2019
Церковнослужители продолжат работать с общественным мнением.
Вслед за заявлением губернатора Евгения Куйвашева, где он просит мэрию убрать из списка для опроса по месту для храма святой Екатерины сквер у Драмтеатра, вышло еще одно. От епархии. И его тон совершенно иной.
В своем заявлении епархия выражает несогласие с опросом, который провел ВЦИОМ (он показал, что 58% против храма в сквере), а также сообщает, что неправильно проводить опрос, когда город находится в эмоциональном напряжении.
«3000 опрошенных респондентов ВЦИОМ это меньше, чем количество людей, участвовавших в общественных обсуждениях проекта, которые единственные являются сейчас легитимными. Главный опрос впереди.
Мы по-прежнему молимся, объясняем и призываем горожан внимательно ознакомиться с проектом, масштабную презентацию которого сейчас готовит Фонд святой Екатерины.»
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