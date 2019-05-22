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Екатеринбургская епархия продолжит бороться за сквер у Драмтеатра

20:38, 22 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Церковнослужители продолжат работать с общественным мнением.
Вслед за заявлением губернатора Евгения Куйвашева, где он просит мэрию убрать из списка для опроса по месту для храма святой Екатерины сквер у Драмтеатра, вышло еще одно. От епархии. И его тон совершенно иной.

В своем заявлении епархия выражает несогласие с опросом, который провел ВЦИОМ (он показал, что 58% против храма в сквере), а также сообщает, что неправильно проводить опрос, когда город находится в эмоциональном напряжении.

«3000 опрошенных респондентов ВЦИОМ это меньше, чем количество людей, участвовавших в общественных обсуждениях проекта, которые единственные являются сейчас легитимными. Главный опрос впереди.

Мы по-прежнему молимся, объясняем и призываем горожан внимательно ознакомиться с проектом, масштабную презентацию которого сейчас готовит Фонд святой Екатерины.»
Жизнь и смерть храма
Какова история собора святой Екатерины и был ли он «сердцем города»?
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, Скверная история, сквер у Драмтеатра, Епархия, Екатеринбург
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