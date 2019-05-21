Забор, который всегда с тобой: протест в Екатеринбурге стал значком
16:24, 21 Май 2019
Уральский дизайнер раздаст пины бесплатно. Но их количество строго ограничено.
Дмитрий Фатхиев-Долохов, дизайнер и идейный вдохновитель проекта old_ekb, выпустит значки «Скверу быть», посвященные протесту против строительства храма святой Екатерины в зеленой зоне у Драмтеатра.
На значке изображен кусок желтого забора, который стал катализатором протеста, а по бокам от него — зеленые деревья. Пины будут готовы в течение месяца, и только в количестве 100 штук. Их дизайнер раздаст бесплатно тем, кто поддерживал мирный протест.
«Если захотим больше, обращайтесь с поддержкой», — добавил Дмитрий Фатхиев-Долохов. В комментариях к посту в Facebook уже пришли те, кто очень хочет значок — и даже готов платить за них деньги.
Желтый забор останется только на значках: сегодня утром, 21 мая, желтое ограждение демонтировали после восьми дней протеста.
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