Забор, который всегда с тобой: протест в Екатеринбурге стал значком

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На значке изображен кусок желтого забора , который стал катализатором протеста , а по бокам от него — зеленые деревья. Пины будут готовы в течение месяца , и только в количестве 100 штук. Их дизайнер раздаст бесплатно тем , кто поддерживал мирный протест.





« Если захотим больше , обращайтесь с поддержкой», — добавил Дмитрий Фатхиев-Долохов. В комментариях к посту в Facebook уже пришли те , кто очень хочет значок — и даже готов платить за них деньги.





Желтый забор останется только на значках: сегодня утром , 21 мая , желтое ограждение демонтировали после восьми дней протеста.

Дмитрий Фатхиев-Долоховдизайнер и идейный вдохновитель проекта old_ekb, выпустит значкиСкверу быть», посвященные протесту против строительства храма святой Екатерины в зеленой зоне у Драмтеатра.