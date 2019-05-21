«Ты на кого буровишь?»: Зиганшин рассказал об угрозах в свой адрес

Артур Зиганшин поделился трудностями своей работы на Facebook. Директор Шарташского лесопарка рассказал о «дельцах», которые «неоднократно пытались договориться» с ним и его подчиненными, а «когда получали отказ — начинали угрожать». Речь идет о предпринимателях, которые незаконно использовали территории Шарташа.

Так, Зиганшин заявил, что секретарь политсовета Кировского районного отделения «Единой России» Александр Худяков, который «является конечным выгодоприобретателем и бенефициаром» базы «Карасики» (что на Шарташе), ему угрожал.