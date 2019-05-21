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«Ты на кого буровишь?»: Зиганшин рассказал об угрозах в свой адрес

17:13, 21 Май 2019
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Фото: Артур Зиганшин / facebook
Директор Шарташского лесопарка продолжает бороться с недоброжелателями.

Артур Зиганшин поделился трудностями своей работы на Facebook. Директор Шарташского лесопарка рассказал о «дельцах», которые «неоднократно пытались договориться» с ним и его подчиненными, а «когда получали отказ — начинали угрожать». Речь идет о предпринимателях, которые незаконно использовали территории Шарташа.

Так, Зиганшин заявил, что секретарь политсовета Кировского районного отделения «Единой России» Александр Худяков, который «является конечным выгодоприобретателем и бенефициаром» базы «Карасики» (что на Шарташе), ему угрожал.

Гордума решал
Решать судьбу храма, сквера и, в целом, будущее Екатеринбурга будут депутаты городской думы.
Артур Зиганшин
директор в ГБУ СО «Шарташский лесной парк»
«Ты на кого буровишь, я из Единой России“, если ты не успокоишься, тебе позвонят авторитетные люди и объяснят кто я такой!», — вот так однажды решил видимо повлиять меня гражданин Худяков А. Н. Как реагировать на такое? Да никак — глупый и недалекий человек.
Артур Зиганшин

По словам Зиганшин, Худяков ведет «планомерную работу по дискредитации Шарташского лесопарка — проекта губернатора Свердловской области».

Артур Зиганшин
директор в ГБУ СО «Шарташский лесной парк»
В марте 2018 года я дал слово Евгению Владимировичу Куйвашеву, что не подведу его и наведу порядок в Шарташском лесопарке, и смогу построить современный рекреационно-оздоровительного кластер, отвечающий всем мировым стандартам благоустройства, современный лесопарк для занятий физкультурой, спортом и досуга горожан. И я свое слово сдержу!
Артур Зиганшин
Также сегодня стало известно, что участники группы «За наш Шарташ!» удалили Артура Зиганшина из своей группы. Информацию об этом разместил сам директор Шарташского лесопарка. «Выводы делайте сами», — подписал скриншот Артур Зиганшин.
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Скриншот: Артур Зиганшин / Facebook

В мае 2019 года в жизни Шарташского лесопарка произошел ряд событий. Сначала директор попросил депутатов почистить поселок рядом с Шарташем, затем — байкеры осквернили древние камни лесопарка и, наконец, — Артур Зиганшин провел первое совещание экспертного совета при Шарташе.
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Шарташский лес
История о том, как одно из самых красивых мест Екатеринбурга превращается terra incognita. Проект благоустройства, мусорные кучи, казаки на въезде и многое другое, что должно сделать территорию лучше. Но получается, как всегда.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Шарташский лес, Шарташский лесопарк, скандал, Зиганшин, Артур Зиганшин
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