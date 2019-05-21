«Ты на кого буровишь?»: Зиганшин рассказал об угрозах в свой адрес
17:13, 21 Май 2019
Директор Шарташского лесопарка продолжает бороться с недоброжелателями.
Артур Зиганшин поделился трудностями своей работы на Facebook. Директор Шарташского лесопарка рассказал о «дельцах», которые «неоднократно пытались договориться» с ним и его подчиненными, а «когда получали отказ — начинали угрожать». Речь идет о предпринимателях, которые незаконно использовали территории Шарташа.
Так, Зиганшин заявил, что секретарь политсовета Кировского районного отделения «Единой России» Александр Худяков, который «является конечным выгодоприобретателем и бенефициаром» базы «Карасики» (что на Шарташе), ему угрожал.
Гордума решал
Решать судьбу храма, сквера и, в целом, будущее Екатеринбурга будут депутаты городской думы.
Артур Зиганшин
директор в ГБУ СО «Шарташский лесной парк»
«Ты на кого буровишь, я из „Единой России“, если ты не успокоишься, тебе позвонят авторитетные люди и объяснят кто я такой!», — вот так однажды решил видимо повлиять меня гражданин Худяков А. Н. Как реагировать на такое? Да никак — глупый и недалекий человек.
По словам Зиганшин, Худяков ведет «планомерную работу по дискредитации Шарташского лесопарка — проекта губернатора Свердловской области».
Артур Зиганшин
директор в ГБУ СО «Шарташский лесной парк»
В марте 2018 года я дал слово Евгению Владимировичу Куйвашеву, что не подведу его и наведу порядок в Шарташском лесопарке, и смогу построить современный рекреационно-оздоровительного кластер, отвечающий всем мировым стандартам благоустройства, современный лесопарк для занятий физкультурой, спортом и досуга горожан. И я свое слово сдержу!
Также сегодня стало известно, что участники группы «За наш Шарташ!» удалили Артура Зиганшина из своей группы. Информацию об этом разместил сам директор Шарташского лесопарка. «Выводы делайте сами», — подписал скриншот Артур Зиганшин.
Скриншот: Артур Зиганшин / Facebook
В мае 2019 года в жизни Шарташского лесопарка произошел ряд событий. Сначала директор попросил депутатов почистить поселок рядом с Шарташем, затем — байкеры осквернили древние камни лесопарка и, наконец, — Артур Зиганшин провел первое совещание экспертного совета при Шарташе.
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