Свердловские энергетики подарят новый двор лучшим УК и ТСЖ

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У конкурсантов не должно быть долгов за электричество и воду , а также установлены приборы учета , УК\ТСЖ должны участвовать в программе цифровизации и проводить мероприятия по энергоэффективности , восстанавливать проектные схемы теплоснабжения и готовиться к отопительному сезону по рекомендациям.





Главным призом станет благоустройство двора — на эти цели жителям выигравшего дома подарят сертификат. Также среди призов есть сертификаты на энергосберегающее оборудование и проведение энергоаудита.

Свердловская компанияТ-Плюс» объявила конкурс среди УК и ТСЖ ЕкатеринбургаПервоуральскаНижней Туры и Лесного. Специальная комиссия будет пристально наблюдать за темкак они ведут себя с жителями и ресурсникамирассказали ЕТВ в пресс-службе энергетической компании.