Свердловские энергетики подарят новый двор лучшим УК и ТСЖ
12:48, 21 Май 2019
Конкурс объявил «ЭнергосбыТ-Плюс», победит в нем тот, кто вовремя платит по счетам.
Свердловская компания «Т-Плюс» объявила конкурс среди УК и ТСЖ Екатеринбурга, Первоуральска, Нижней Туры и Лесного. Специальная комиссия будет пристально наблюдать за тем, как они ведут себя с жителями и ресурсниками, рассказали ЕТВ в пресс-службе энергетической компании.
У конкурсантов не должно быть долгов за электричество и воду, а также установлены приборы учета, УК\ТСЖ должны участвовать в программе цифровизации и проводить мероприятия по энергоэффективности, восстанавливать проектные схемы теплоснабжения и готовиться к отопительному сезону по рекомендациям.
Главным призом станет благоустройство двора — на эти цели жителям выигравшего дома подарят сертификат. Также среди призов есть сертификаты на энергосберегающее оборудование и проведение энергоаудита.
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