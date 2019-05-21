Поспать в аэропорту: в Кольцово открылся капсульный отель

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Отель работает круглосуточно , поэтому там можно отдохнуть во время пересадки или в ожидании опаздывающего рейса. Час в нем стоит 350 рублей , если оплачивать от четырех до шести часов , то 300 рублей за каждый , больше — 250 рублей. Если в капсуле размещаются два человека , то каждый час дороже на 100 рублей.

На втором этаже термина В в екатеринбургском аэропорту Кольцово теперь можно поспать за деньги — там рядом с игровой комнатой открылся капсульный отель. 14 отсеков оснащены телевизоромрозетками 220V и USB, есть WiFi, сейф и зеркало.