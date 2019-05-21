Поспать в аэропорту: в Кольцово открылся капсульный отель
11:21, 21 Май 2019
Час в одном из отсеков с ортопедическим матрасом, зарядкой и WiFi обойдется в 350 рублей.
На втором этаже термина В в екатеринбургском аэропорту Кольцово теперь можно поспать за деньги — там рядом с игровой комнатой открылся капсульный отель. 14 отсеков оснащены телевизором, розетками 220V и USB, есть WiFi, сейф и зеркало.
Отель работает круглосуточно, поэтому там можно отдохнуть во время пересадки или в ожидании опаздывающего рейса. Час в нем стоит 350 рублей, если оплачивать от четырех до шести часов, то 300 рублей за каждый, больше — 250 рублей. Если в капсуле размещаются два человека, то каждый час дороже на 100 рублей.
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