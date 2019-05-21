Мэрия получила 2531 письмо с идеями мест для храма святой Екатерины

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Сбор предложений будет идти в течение десяти дней , добавили в мэрии. Чтобы написать , где по-вашему будет уместно построить храм святой Екатерины , нужно зайти на сайт екатеринбург.рф и через электронную приемную составить обращение. При этом нужно будет заполнить графы с ФИО , контактным телефоном и электронной почтой.





Мэрия начала собирать идеи для размещения храма после недельного протеста в сквере у Драмтеатра — там 13 мая поставили строительный забор , который должен был положить начало возведению религиозного сооружения. Накануне , 20 мая , забор начали демонтировать.

За первые сутки с того моментакак мэрия начала собирать предложения по площадкам для храма святой Екатеринычиновникам пришло 2531 обращение. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе горадминистрации.