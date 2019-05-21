Мэрия получила 2531 письмо с идеями мест для храма святой Екатерины
13:00, 21 Май 2019
Горожане активно ищут площадку для будущей стройки.
За первые сутки с того момента, как мэрия начала собирать предложения по площадкам для храма святой Екатерины, чиновникам пришло 2531 обращение. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе горадминистрации.
Сбор предложений будет идти в течение десяти дней, добавили в мэрии. Чтобы написать, где по-вашему будет уместно построить храм святой Екатерины, нужно зайти на сайт екатеринбург.рф и через электронную приемную составить обращение. При этом нужно будет заполнить графы с ФИО, контактным телефоном и электронной почтой.
Мэрия начала собирать идеи для размещения храма после недельного протеста в сквере у Драмтеатра — там 13 мая поставили строительный забор, который должен был положить начало возведению религиозного сооружения. Накануне, 20 мая, забор начали демонтировать.
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