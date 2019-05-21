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Мэрия получила 2531 письмо с идеями мест для храма святой Екатерины

13:00, 21 Май 2019
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Фото: проектная документация
Горожане активно ищут площадку для будущей стройки.
За первые сутки с того момента, как мэрия начала собирать предложения по площадкам для храма святой Екатерины, чиновникам пришло 2531 обращение. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Сбор предложений будет идти в течение десяти дней, добавили в мэрии. Чтобы написать, где по-вашему будет уместно построить храм святой Екатерины, нужно зайти на сайт екатеринбург.рф и через электронную приемную составить обращение. При этом нужно будет заполнить графы с ФИО, контактным телефоном и электронной почтой.

Мэрия начала собирать идеи для размещения храма после недельного протеста в сквере у Драмтеатра — там 13 мая поставили строительный забор, который должен был положить начало возведению религиозного сооружения. Накануне, 20 мая, забор начали демонтировать.
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В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, Скверная история, протест, сквер у Драмтеатра, скверы, храм Святой Екатерины, Екатеринбург
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