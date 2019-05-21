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Куйвашев отказывается брать ответственность за конфликт вокруг храма

12:00, 21 Май 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Губернатор заявил, что решение о строительстве в сквере приняли при Ройзмане.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что за согласование площадки под храм святой Екатерины ответственна предыдущая администрация Екатеринбурга. «Участок был представлен органами местного самоуправления. Но нет ничего совершенного и никого совершенного», — сказал губернатор, выступая перед Заксобранием. Куйвашев рассказал, что новое место придется согласовывать с инвесторами, епархией и архитекторами. Процесс обсуждения может затянуться надолго. «Предстоит кропотливая работа. Все только начинается», — заявил он.

Решение о переводе площадки у Драмтеатра из общественного пространства в земли религиозного назначения большинством голосов приняла дума Екатеринбурга. Заседание прошло 12 февраля. Соответствующее постановление 20 февраля подписал мэр города Александр Высокинский. А вот разрешение на строительство выдал областной минстрой, — совсем не муниципальный орган власти.

Президент Владимир Путин предложил провести опрос, чтобы определить, где построить храм святой Екатерины. Идею поддержали на региональном и муниципальном уровнях власти. Мэрия запустила свое рейтинговое голосование. В списке будет предложено четыре мета: парк у «Динамо», гостиница «Дели», проект храма-на-воде и текущая плошадка в сквере у Дамтеатра. На последней сейчас приостановлены все строительные вагончики. Забор разбирают.




Гордума решал
Решать судьбу храма, сквера и, в целом, будущее Екатеринбурга будут депутаты городской думы.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Скверная история, Екатеринбург, губернатор, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра, Евгений Куйвашев
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