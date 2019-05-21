Куйвашев отказывается брать ответственность за конфликт вокруг храма

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил , что за согласование площадки под храм святой Екатерины ответственна предыдущая администрация Екатеринбурга. « Участок был представлен органами местного самоуправления. Но нет ничего совершенного и никого совершенного», — сказал губернатор , выступая перед Заксобранием. Куйвашев рассказал , что новое место придется согласовывать с инвесторами , епархией и архитекторами. Процесс обсуждения может затянуться надолго. « Предстоит кропотливая работа. Все только начинается», — заявил он.





Решение о переводе площадки у Драмтеатра из общественного пространства в земли религиозного назначения большинством голосов приняла дума Екатеринбурга. Заседание прошло 12 февраля. Соответствующее постановление 20 февраля подписал мэр города Александр Высокинский. А вот разрешение на строительство выдал областной минстрой, — совсем не муниципальный орган власти.







Президент Владимир Путин предложил провести опрос , чтобы определить , где построить храм святой Екатерины. Идею поддержали на региональном и муниципальном уровнях власти. Мэрия запустила свое рейтинговое голосование. В списке будет предложено четыре мета: парк у « Динамо», гостиница « Дели», проект храма-на-воде и текущая плошадка в сквере у Дамтеатра. На последней сейчас приостановлены все строительные вагончики. Забор разбирают.















