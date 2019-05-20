Вопреки граду: на «Майскую прогулку» сходили 6 тысяч екатеринбуржцев
12:16, 20 Май 2019
По пути участники похода посадили 500 деревьев и собрали мусор в 20 пакетов.
Несмотря на дождь, град и неласковую температуру воздуха, участники «Майской прогулки» нашли в себе силы не просто выйти на дистанцию, но и пройти ее до конца. Преодолели себя, по данным пресс-службы УрФУ, 6435 человек, хотя организаторы ожидали чуть больше. Помешала не только погода — в одно время с «Майской прогулкой» в центре Екатеринбурга проходили «ЗаБег» и велопарад.
«В этом году погода внесла свои коррективы — пасмурное утро отпугнуло некоторых участников. В течение дня шел то град, то снежная крупа, то ярко светило солнце. Но в целом на финише люди радовались, что вышли погулять. Мы обновили маршруты — они проложены вдоль набережной реки Исеть через ЦПКиО им. Маяковского и парк Лесоводов России», — рассказал идеолог ЕТВ прогулки, профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский.
За время мероприятия участники высадили 500 деревьев и собрали 20 пакетов мусора. «Майская прогулка» прошла в Екатеринбурге уже в 36 раз.
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