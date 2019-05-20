Вопреки граду: на «Майскую прогулку» сходили 6 тысяч екатеринбуржцев

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« В этом году погода внесла свои коррективы — пасмурное утро отпугнуло некоторых участников. В течение дня шел то град , то снежная крупа , то ярко светило солнце. Но в целом на финише люди радовались , что вышли погулять. Мы обновили маршруты — они проложены вдоль набережной реки Исеть через ЦПКиО им. Маяковского и парк Лесоводов России», — рассказал идеолог ЕТВ прогулки , профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский.





За время мероприятия участники высадили 500 деревьев и собрали 20 пакетов мусора. « Майская прогулка» прошла в Екатеринбурге уже в 36 раз.

Несмотря на дождьград и неласковую температуру воздухаучастникиМайской прогулки» нашли в себе силы не просто выйти на дистанциюно и пройти ее до конца. Преодолели себяпо данным пресс-службы УрФУ6435 человекхотя организаторы ожидали чуть больше. Помешала не только погода — в одно время сМайской прогулкой» в центре Екатеринбурга проходилиЗаБег» и велопарад.