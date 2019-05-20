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В Екатеринбурге опять закроют Макаровский мост

18:02, 20 Май 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
В мэрии рассказали и о других перекрытиях.

Макаровский мост снова закроют: строители продолжают реконструкцию. Ограничения продлятся с 1 июня по 1 июля. Работы будут проводить на подходах к новой части моста. Когда участки откроют, транспорт пойдет по вновь построенной части моста, рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Перекрытия затронут и улицу Смазчиков — со 2 июня по 21 августа. Рабочие будут ремонтировать путепроводы. До середины июля закроют дорогу в сторону Пионерского, а затем — в сторону железнодорожного вокзала. Все это время машины будут передвигаться по одной полосе движения в каждую сторону.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Свердловская область , Екатеринбург, Макаровский мост
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