В Екатеринбурге опять закроют Макаровский мост

Макаровский мост снова закроют: строители продолжают реконструкцию. Ограничения продлятся с 1 июня по 1 июля. Работы будут проводить на подходах к новой части моста. Когда участки откроют, транспорт пойдет по вновь построенной части моста, рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Перекрытия затронут и улицу Смазчиков — со 2 июня по 21 августа. Рабочие будут ремонтировать путепроводы. До середины июля закроют дорогу в сторону Пионерского, а затем — в сторону железнодорожного вокзала. Все это время машины будут передвигаться по одной полосе движения в каждую сторону.