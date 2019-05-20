В Екатеринбурге еще на неделю сохранится промозглая погода

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В среду , 22 мая , температура воздуха днем прогреется не больше , чем до +11 градусов , в обед небо прояснится , но ненадолго , уже к вечеру синоптики снова обещают осадки. Порывы ветра будут достигать 3,9 метра в секунду в северо-западном направлении.





Днем в четверг , 23 мая , станет чуть теплее — до +13 градусов , но снова начнется дождь. Зато почти стихнет ветер , синоптики обещают 1,3 метра в секунду в южном направлении. В последний рабочий день на этой неделе , 24 мая , прогнозируют ветреную , но солнечную погоду , а столбики термометров поднимутся до +13 градусов.

В ближайшие дни погода в Екатеринбурге сильно не изменится — будет холодноветрено и дождливо. Понедельник начнется с бодрящих +4 градусов и ветра скоростью 4,1 метра в секундуи все это с небольшим дождемкоторый будет накрапывать весь день. Во вторник ветер только усилится — до 5,3 метра в секунду.