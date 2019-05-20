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В Екатеринбурге еще на неделю сохранится промозглая погода

07:55, 20 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Летних дней придется подождать.
В ближайшие дни погода в Екатеринбурге сильно не изменится — будет холодно, ветрено и дождливо. Понедельник начнется с бодрящих +4 градусов и ветра скоростью 4,1 метра в секунду, и все это с небольшим дождем, который будет накрапывать весь день. Во вторник ветер только усилится — до 5,3 метра в секунду.

В среду, 22 мая, температура воздуха днем прогреется не больше, чем до +11 градусов, в обед небо прояснится, но ненадолго, уже к вечеру синоптики снова обещают осадки. Порывы ветра будут достигать 3,9 метра в секунду в северо-западном направлении.

Днем в четверг, 23 мая, станет чуть теплее — до +13 градусов, но снова начнется дождь. Зато почти стихнет ветер, синоптики обещают 1,3 метра в секунду в южном направлении. В последний рабочий день на этой неделе, 24 мая, прогнозируют ветреную, но солнечную погоду, а столбики термометров поднимутся до +13 градусов.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, холода, погода , Екатеринбург
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