Советские квартиры в Екатеринбурге резко подскочили в цене
12:29, 20 Май 2019
«Квадрат» в хрущевке и брежневке за год подорожал на 7%.
Московская реновация и нескорый капремонт не останавливают екатеринбуржцев от покупки квартир в старых советских домах. А сейчас их не останавливают и выросшие цены на такое жилье. Так, квартиры в хрущевках и брежневках подскочили в цене на 7%, и средняя стоимость «квадрата» в первых составляет теперь 67,2 тысячи рублей, а во вторых — 66,3 тысячи.
Сталинки тоже подорожали, хоть и чуть меньше — на 5,2%. Теперь квартиры с экстравысокими потолками стоят от 68,4 тысячи рублей за квадратный метр.
В разных районах цены на советские квартиры поднялись по-разному. Рекордсменами в категории хрущевок стали Уралмаш и Привокзальный (на 12%), в категории сталинок — ВИЗ (30%), а брежневок — Уктус (20%).
«Общее число квартир советской эпохи в продаже за год поднялось на 21%. Вероятно, в продажу поступили квартиры по более высоким ценам по сравнению с прошлым годом», — отмечает руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.
Средняя цена хрущевки в Екатеринбурге теперь составляет 2,7 миллиона рублей, сталинки — четыре миллиона, бредневки — 2,8 миллиона.
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