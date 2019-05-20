Советские квартиры в Екатеринбурге резко подскочили в цене

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Сталинки тоже подорожали , хоть и чуть меньше — на 5,2%. Теперь квартиры с экстравысокими потолками стоят от 68,4 тысячи рублей за квадратный метр.





В разных районах цены на советские квартиры поднялись по-разному. Рекордсменами в категории хрущевок стали Уралмаш и Привокзальный ( на 12%), в категории сталинок — ВИЗ ( 30%), а брежневок — Уктус ( 20%).



