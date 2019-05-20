Мэрия попросила горожан предложить площадки для храма святой Екатерины
10:59, 20 Май 2019
На сайте горадминистрации можно назвать место, где бы церковь смотрелась лучше всего.
Мэрия предложила горожанам написать, где на их взгляд может разместиться храм святой Екатерины, хотя такие площадки первым должен был предложить губернатор Евгений Куйвашев. На данный момент списка от главы региона нет.
Свои предложения можно высказать, обратившись через электронную приемную — там нужно указать свои ФИО и контактные данные. Обязательно оставляйте пометку «Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины». Предложения будут собирать в течение 7-10 дней. В итоге выберут 5-7 площадок, которые войдут в рейтинговое голосование.
Вице-мэр Екатерина Куземка сообщила, что предложения собирают по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Екатеринбурга Александра Высокинского.
Протесты против застройки сквера у Драмтеатра, которые начались неделю назад, вызвали федеральный резонанс, в ситуацию уже вмешался президент Владимир Путин. Сегодня, 20 мая, губернатор Куйвашев должен назвать не менее четырех альтернативных площадок для храма.
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