Из-за ремонта моста на Малышева автобусы будут ездить через «Калину»

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Из-за масштаба работ на время перекрытий первого участка , до 16 июля , автобусы № 27 и № 033 поменяют свои маршруты и будут возить пассажиров через развязку у завода « Калина». Маршрут № 27 будет направлен по улицам Новгородцевой — Дублер Сибирского тракта — Комсомольская — Библиотечная — Мира , сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии.





Маршрут № 033 изменится следующим образом: Егоршинский проезд — Дублер Сибирскрго тракта — Комсомольская — Библиотечная — Мира. Также временно отменена остановка Комсомольская ( в сторону УрФУ), на период ремонта вводится остановка « Уралобувь».









С сегодняшнего дня20 мая,Региональное ДРСУ» вышло на ремонт путепровода по улице Малышева. До 16 июля будет перекрыта половина дорогикоторая ведет в центр города с ЖБИа с 16 июля по 16 сентября подрядчик перекроет полосу из центра на ЖБИ.