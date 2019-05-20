Из-за ремонта моста на Малышева автобусы будут ездить через «Калину»
12:55, 20 Май 2019
Подрядчик зашел на объект до осени.
С сегодняшнего дня, 20 мая, «Региональное ДРСУ» вышло на ремонт путепровода по улице Малышева. До 16 июля будет перекрыта половина дороги, которая ведет в центр города с ЖБИ, а с 16 июля по 16 сентября подрядчик перекроет полосу из центра на ЖБИ.
Из-за масштаба работ на время перекрытий первого участка, до 16 июля, автобусы № 27 и № 033 поменяют свои маршруты и будут возить пассажиров через развязку у завода «Калина». Маршрут № 27 будет направлен по улицам Новгородцевой — Дублер Сибирского тракта — Комсомольская — Библиотечная — Мира, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии.
Маршрут № 033 изменится следующим образом: Егоршинский проезд — Дублер Сибирскрго тракта — Комсомольская — Библиотечная — Мира. Также временно отменена остановка Комсомольская (в сторону УрФУ), на период ремонта вводится остановка «Уралобувь».
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