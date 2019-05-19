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«Важно, что произойдет после акции». На Урале прошла «Ночь музеев»

14:20, 19 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков пояснил цели прошедшего мероприятия: «сколько людей придет в музеи уже после акции, скольких нам удастся привлечь и заинтересовать».

Сегодня ночью в городах Свердловской области завершилась «Ночь музеев». В ней приняли участие более 130 выставочных и арт-проектов в семидесяти населенных пунктах. Но центральным, конечно, был Екатеринбург. А магистральной темой праздника в этом году стал Год театра и Год П. П. Бажова в Свердловской области.

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Сегодня ночью в городах Свердловской области завершилась «Ночь музеев». В ней приняли участие более 130 выставочных и арт-проектов в семидесяти населенных пунктах. Но центральным, конечно, был Екатеринбург. А магистральной темой праздника в этом году стал Год театра и Год П. П. Бажова в Свердловской области.

«Для нас самое главное — то, сколько людей придет в музеи уже после акции, скольких нам удастся привлечь и заинтересовать. Очень часто на мероприятия Ночи музеев“ приходят те, кто в обычное время там не бывает, а ведь это огромная потеря. Поэтому для нас самое важное то, что произойдет после акции», — завил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Город, праздник, музей, Ночь музеев
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