«Важно, что произойдет после акции». На Урале прошла «Ночь музеев»

«Для нас самое главное — то, сколько людей придет в музеи уже после акции, скольких нам удастся привлечь и заинтересовать. Очень часто на мероприятия „Ночи музеев“ приходят те, кто в обычное время там не бывает, а ведь это огромная потеря. Поэтому для нас самое важное то, что произойдет после акции», — завил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.