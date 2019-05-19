«Важно, что произойдет после акции». На Урале прошла «Ночь музеев»
Сегодня ночью в городах Свердловской области завершилась «Ночь музеев». В ней приняли участие более 130 выставочных и арт-проектов в семидесяти населенных пунктах. Но центральным, конечно, был Екатеринбург. А магистральной темой праздника в этом году стал Год театра и Год П. П. Бажова в Свердловской области.
Сегодня ночью в городах Свердловской области завершилась «Ночь музеев». В ней приняли участие более 130 выставочных и арт-проектов в семидесяти населенных пунктах. Но центральным, конечно, был Екатеринбург. А магистральной темой праздника в этом году стал Год театра и Год П. П. Бажова в Свердловской области.
«Для нас самое главное — то, сколько людей придет в музеи уже после акции, скольких нам удастся привлечь и заинтересовать. Очень часто на мероприятия „Ночи музеев“ приходят те, кто в обычное время там не бывает, а ведь это огромная потеря. Поэтому для нас самое важное то, что произойдет после акции», — завил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.