Илья Варламов выпустил видео с архитектурной критикой храма-на-драме

В своих формулировках топовый блогер урбанист не церемонится:



«Судя по масштабу, храм претендует на то, чтобы стать новой доминантой района. Он своей пышностью затмит уже существующие небоскрёбы. При этом место для новой доминанты выглядит очень странно. В районе уже есть доминанты. Это башня „Исеть“, это новое здание Русской медной компании, построенное по проекту Нормана Фостера, это Белый дом (здание правительства Свердловской области). Архитектура храма совершенно не учитывает окружение. Он бесцеремонно и нагло врывается в уже сложившийся архитектурный ансамбль и разрушает его».