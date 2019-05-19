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Илья Варламов выпустил видео с архитектурной критикой храма-на-драме

15:49, 19 Май 2019
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Фото: рендер проекта
Урбанист и топовый блогер заявил: «такое впечатление, что кто-то набрал в Гугле "русский храм", а потом из выпавших картинок наспех состряпал коллаж».

Илья Варламов в своем видео-разборе обратив внимание не столько на недавнюю подоплёку городских протестов в защиту сквера, на месте которого собираются построить храм, сколько на сомнительную архитектурную ценность будущего Собора. И вообще задался вопросом: «А нужен ли Екатеринбургу еще один храм»?

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В своих формулировках топовый блогер урбанист не церемонится:

«Судя по масштабу, храм претендует на то, чтобы стать новой доминантой района. Он своей пышностью затмит уже существующие небоскрёбы. При этом место для новой доминанты выглядит очень странно. В районе уже есть доминанты. Это башня Исеть“, это новое здание Русской медной компании, построенное по проекту Нормана Фостера, это Белый дом (здание правительства Свердловской области). Архитектура храма совершенно не учитывает окружение. Он бесцеремонно и нагло врывается в уже сложившийся архитектурный ансамбль и разрушает его».

«В архитектуре храма мы видим полный хаос. такое впечатление, что кто-то набрал в Гугле русский храм“, а потом из выпавших картинок наспех состряпал коллаж», — реюмирует Илья Варламов.
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Напомним, после серии городских протестов, которые бушевали в сквере каждые вечер-ночь, начиная сонедельника, губернатор Евшений Куйвашев выступил с предложением к жителям Екатеринбурга, проголосовать за наиболее оптимальную площадку, пригодную под строителстов Собора.
Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Город, храм Святой Екатерины, протест, архитектура, Илья Варламов
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