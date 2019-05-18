Забор, епархия, референдум. Хроника 6 дня протеста в сквере на Драме
21:33, 18 Май 2019
ЕТВ подводит итоги субботы, в которую поговорить с горожанами решил мэр, а губернатор сделал важно заявление.
Шестой день активного протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере у театра драмы был настолько насыщенным и важным с точки зрения будущего, что мы решили подвести итоги кратким дайджестом основных событий.
Без лишних предисловий, поехали.
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
18 мая началось с встречи мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и активистов протеста в сквере у Драмтеатра. Причем Александр Иванов, которого глава города изначально назначил главным (выбрав его случайным образом из толпы в четверг), отказался идти на переговоры, посчитав «встречу в таком формате бессмысленной».
В результате вместо 30 человек на встречу, которая началась с опозданием в час, в 12:00, прошли 59, а также журналисты местных и федеральных изданий. Переговорщики настояли на том, чтобы проводить референдум, а не опрос. Точку в этом вопросе должна поставить гордума на ближайшем заседании.
Александр Высокинский был непримирим в другом вопросе — забор, огораживающий стройку, совершенно точно остается в сквере на Октябрьской площади до общегородского решения по месту, где разместится храм святой Екатерины. Но он согласился установить на стройке веб-камеры, чтобы протестующие могли в режиме онлайн наблюдать за площадкой, ведь там не должны вести никакие работы.
Также Высокинский не смог ничем помочь в вопросе о задержанных во время протестов, списав на то, что это компетенция правоохранительных органов, которым нет поводов не доверять.
Вместо всей «Ночи музеев»
Если вам не хочется толкаться в очередях, то выбирайте всего одну площадку. Какую — в гиде ЕТВ.
Фото: ЕТВ
Уже под конец переговоров вышло заявление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Около 13:45 он заявил, что храм не должен вносить раздор между горожанами, поэтому в понедельник, 20 мая, он представит несколько альтернативных площадок, а также будет собирать варианты таких площадок от самих горожан.
Активисты мгновенно потеряли интерес к мэру, но тем не менее прогулялись вместе с ним до сквера, чтобы проверить, не идет ли стройка, и куда можно установить камеры. Высокинский под личную ответственность завел протестующих и журналистов в периметр за забором, чтобы они лично убедились, что ни одно дерево еще не срубили. Прогулка длилась до 16:00, после этого мэр, сославшись на дела, покинул собравшихся горожан.
Через полчаса, в 16:30, настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло дал секретную пресс-конференцию, на которую пригласили почему-то только федеральные СМИ. Миняйло заявил, что в епархии с иронией отнеслись к заявлению губернатора об альтернативных площадках и все еще настаивают, что сквер у Драмтеатра — идеальное место для храма святой Екатерины.
Тем временем в сквере уже начали собираться люди, а в 19:00 к месту протестов привезли несколько автобусов с верующими и священниками, которые провели на Октябрьской площади импровизированный молебен и акцию «Сердце города». Волонтеры «Фонда святой Екатерины» в это время раздавали булочки всем, кто был в сквере.
Власть без лица
Стихийный протест защитников сквера и организованные провокации сторонников храма.
Сквер у Драмтеатра освободили от красных ограждений, которые установили в четверг, 16 мая, на тротуаре по улице Бориса Ельцина для «безопасности граждан». В тот же день к протестующим впервые вышел мэр Александр Высокинский. Еще сегодня, наконец-то, открыли проход по набережной, заблокированный два дня назад.
Также, по наблюдениям корреспондентов ЕТВ, которые все шесть дней ведут в сквере прямые эфиры, от забора убрали полицейское оцепление, при этом сами правоохранители не покинули сквер, а рассредоточились в толпе гуляющих горожан — у фонтана, ближе к набережной и на тротуарах.
Столкновений с верующими у защитников сквера не случилось — около 20:30 первые покинули Октябрьскую площадь, а вторые остались прогуливаться. Снятие охраны забора несколько снизило напряжение.
По обе стороны забора
О чем говорят друг с другом сторонники храма святой Екатерины и защитники сквера у театра драмы.
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Все фотографии в тексте: Мария Войнакова, ЕТВ
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