Забор, епархия, референдум. Хроника 6 дня протеста в сквере на Драме

,

(

,

«





В результате вместо 30 человек на встречу , которая началась с опозданием в час , в 12:00, прошли 59 , а также журналисты местных и федеральных изданий. Переговорщики настояли на том , чтобы проводить референдум , а не опрос. Точку в этом вопросе должна поставить гордума на ближайшем заседании.





Александр Высокинский был непримирим в другом вопросе — забор , огораживающий стройку , совершенно точно остается в сквере на Октябрьской площади до общегородского решения по месту , где разместится храм святой Екатерины. Но он согласился установить на стройке веб-камеры , чтобы протестующие могли в режиме онлайн наблюдать за площадкой , ведь там не должны вести никакие работы.





Также Высокинский не смог ничем помочь в вопросе о задержанных во время протестов , списав на то , что это компетенция правоохранительных органов , которым нет поводов не доверять.

18 мая началось с встречи мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и активистов протеста в сквере у Драмтеатра. Причем Александр Ивановкоторого глава города изначально назначил главнымвыбрав его случайным образом из толпы в четверг), отказался идти на переговорыпосчитаввстречу в таком формате бессмысленной».