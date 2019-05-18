В протестном сквере Екатеринбурга появится надпись «Все снесем»

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Все это произойдет в ночь с 18 на 19 мая , точное время — 0:30. Арт-объект будет нести смысл « все вынесем», « все вытерпим», рассказал ЕТВ один из авторов флешмоба Андрей Брагин. По его словам , использование в этом контексте куриных яиц будет ироничным. Горожане уже отозвались на акцию и планируют принять в ней участие.





« Есть и те горожане ( немногочисленные), кто наделяет слово „ снести“ только одним значением и реагирует грубо , по-хамски. Это их дело», — говорит Андрей Брагин.



В рамкахНочи музеев» в сквере у Драмтеатра пройдет акцияВсе снесем»: горожанамкоторые протестуют против строительства храма святой Екатерины в паркепредлагают принести с собой белые яйцанаписать на них свое имяа позже выложить фразуназвание флешмоба) на земле.