В протестном сквере Екатеринбурга появится надпись «Все снесем»
17:42, 18 Май 2019
С помощью яиц художники поддержат горожан, защищающих зеленую зону от стройки.
В рамках «Ночи музеев» в сквере у Драмтеатра пройдет акция «Все снесем»: горожанам, которые протестуют против строительства храма святой Екатерины в парке, предлагают принести с собой белые яйца, написать на них свое имя, а позже выложить фразу (название флешмоба) на земле.
Все это произойдет в ночь с 18 на 19 мая, точное время — 0:30. Арт-объект будет нести смысл «все вынесем», «все вытерпим», рассказал ЕТВ один из авторов флешмоба Андрей Брагин. По его словам, использование в этом контексте куриных яиц будет ироничным. Горожане уже отозвались на акцию и планируют принять в ней участие.
«Есть и те горожане (немногочисленные), кто наделяет слово „снести“ только одним значением и реагирует грубо, по-хамски. Это их дело», — говорит Андрей Брагин.
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