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Екатеринбургский бренд бесплатно раздает «протестные» наклейки

12:32, 18 Май 2019
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Фото: читатели ЕТВ
Получить стикеры с надписями «Это наш город» и «Урал сквер не сдал».
Екатеринбургский бренд одежды «Земля», известный футболками с надписью «Урал», создал для горожан стикеры, посвященные протесту против строительства храма в сквере у Драмтеатра.

Наклейки с надписями «Это наш город» и «Урал сквер не сдал» можно бесплатно получить в магазине HARDstore на Хохрякова, 21 и 8 Марта, 14.
Вместо всей «Ночи музеев»
Если вам не хочется толкаться в очередях, то выбирайте всего одну площадку.
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Наш подарок Екатеринбургу! 🌳 ⠀ ⠀ ⠀ Взволнованные событиями в родном городе, мы подготовили лимитированный пак наклеек. Все екатеринбуржцы могут получить их абсолютно бесплатно в магазине у наших друзей HARD STORE (@hard_store) на Хохрякова, 21 🎁 ⠀ ⠀ Забегайте за стикерпаками, пока они в наличии! Фото и видео со стикерами заливайте в соцсети и отмечайте аккаунт @zemlyawear! 💫

Публикация от ЗЕМЛЯ — ЕКАТЕРИНБУРГ (@zemlyawear)

Ранее протестующих поддержали рэпер Оксимирон, певица Лиза Монеточка, сеть косметических магазинов «Золотое яблоко» и ювелирный бренд Avgvst и лично его основательница екатеринбурженка Наталья Брянцева.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, Скверная история, одежда, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра, протест, Екатеринбург
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