Екатеринбургский бренд бесплатно раздает «протестные» наклейки
12:32, 18 Май 2019
Получить стикеры с надписями «Это наш город» и «Урал сквер не сдал».
Екатеринбургский бренд одежды «Земля», известный футболками с надписью «Урал», создал для горожан стикеры, посвященные протесту против строительства храма в сквере у Драмтеатра.
Наклейки с надписями «Это наш город» и «Урал сквер не сдал» можно бесплатно получить в магазине HARDstore на Хохрякова, 21 и 8 Марта, 14.
Вместо всей «Ночи музеев»
Если вам не хочется толкаться в очередях, то выбирайте всего одну площадку.
Ранее протестующих поддержали рэпер Оксимирон, певица Лиза Монеточка, сеть косметических магазинов «Золотое яблоко» и ювелирный бренд Avgvst и лично его основательница екатеринбурженка Наталья Брянцева.
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