Екатеринбургский бренд бесплатно раздает «протестные» наклейки

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Наклейки с надписями « Это наш город» и « Урал сквер не сдал» можно бесплатно получить в магазине HARDstore на Хохрякова , 21 и 8 Марта , 14.

Екатеринбургский бренд одеждыЗемля», известный футболками с надписьюУрал», создал для горожан стикерыпосвященные протесту против строительства храма в сквере у Драмтеатра.