Внезапная осень: на выходных в Екатеринбурге будет холодно и дождливо

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Пятница , 17 мая , начнется с вчерашних дождей — накрапывать начало ближе к вечеру и не останавливалось всю ночь. Синоптики прогнозируют прояснение только ближе к вечеру. Весь температура воздуха будет колебаться вокруг +8…+9 градусов по Цельсию.





Ничего существенно не изменится и в субботу , 18 мая. На весь день небо затянет тучами , будет идти дождь. Воздух не прогреется больше , чем до +9 градусов. К тому же будет дуть ветер — со скоростью четыре метра в секунду в северо-западном направлении. В воскресенье к дождю добавится похолодание — днем столбики термометров поднимутся всего лишь до +5 градусов. Не забывайте шапки и зонты!

Что жлето закончилось так же стремительнокак и началось. Ближайшие выходныена которыемы увереныу вас было много планов«Ночь музеев»,Майская прогулка», может быть велопробег), будут дождливыми и весьма прохладными.