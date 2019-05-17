Внезапная осень: на выходных в Екатеринбурге будет холодно и дождливо
08:08, 17 Май 2019
Самое время вспомнить, что где-то есть шапка и перчатки.
Что ж, лето закончилось так же стремительно, как и началось. Ближайшие выходные, на которые, мы уверены, у вас было много планов («Ночь музеев», «Майская прогулка», может быть велопробег), будут дождливыми и весьма прохладными.
Пятница, 17 мая, начнется с вчерашних дождей — накрапывать начало ближе к вечеру и не останавливалось всю ночь. Синоптики прогнозируют прояснение только ближе к вечеру. Весь температура воздуха будет колебаться вокруг +8…+9 градусов по Цельсию.
Ничего существенно не изменится и в субботу, 18 мая. На весь день небо затянет тучами, будет идти дождь. Воздух не прогреется больше, чем до +9 градусов. К тому же будет дуть ветер — со скоростью четыре метра в секунду в северо-западном направлении. В воскресенье к дождю добавится похолодание — днем столбики термометров поднимутся всего лишь до +5 градусов. Не забывайте шапки и зонты!
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