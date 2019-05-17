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По Макаровскому мосту с 18 мая перестанут ездить трамваи

18:55, 17 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Продолжаются строительные работы.
Администрация Екатеринбурга сообщила, что закроет Макаровский пост для трамваев. Движение остановится с 18 мая. В мэрии не уточнили, сколько времени будут действовать ограничения.

Маршруты, проходящие по улице Челюскинцев (№ 3 и № 21), объединят в один (№ 21), который будет следовать от конечной станции «ЦПКиО» по улицам Мичурина, Тверитина, Луначарского, Куйбышева, 8 Марта, Радищева, Белореченская, Волгоградская, Викулова, Татищева, Красноуральская до конечной станции «ВИЗ».

Реконструкция Макаровского моста продолжается с 2017 года. Тогда рабочие совсем закрыли магистраль для автомобилистов и осушили Исеть, чтобы укрепить опоры. Южную часть долго укрепляли, испытывали вагонами с песком и грузовиками, но даже сейчас действует запрет на проезд большегрузов. В сентябре 2018 года во время ремонта Макаровского моста ударило током двух рабочих, один из них погиб, а второй попал в больницу.
Вместо всей «Ночи музеев»
Если вам не хочется толкаться в очередях, то выбирайте всего одну площадку. Какую — в гиде ЕТВ.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Макаровский мост, ремонт дорог, Екатеринбург
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