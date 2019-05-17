На трассе Екатеринбург — Пермь перекроют третий участок
08:34, 17 Май 2019
Одна полоса на Объездной дороге будет недоступна 2,5 месяца.
С 20 мая дорожники перекроют одну полосу на Пермском тракте — от Объездной до ЕКАДа (с 343 по 352 километр). Ремонт продлится 2,5 месяца, поэтому участок в сторону Перми откроют для проезда только 1 августа, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уралуправтодорода.
Также на трассе Екатеринбург — Пермь уже с 6 мая идут ремонты на двух других участках: реверсивное движение организовано между Кленовским и Бисертью (с 232 по 250 километр) и в сторону Перми перекрыта полоса от ЕКАД до Первоуральска (с 326 по 343 километр). Оба этих участка закрыты до 1 августа.
На Тюменском тракте продолжаются работы около железнодорожного переезда в Богдановиче, там организовано реверсивное движение. Объехать можно через Сухой Лог и Калиновское, ограничения продлятся до 20 мая. Еще дорожники установили реверсивное движение около поселка Юшала Тугулымского района, там расширяют трассу до четырех полос. Здесь окончание работ ожидается не раньше декабря 2019 года.
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