(

,

,





Также на трассе Екатеринбург — Пермь уже с 6 мая идут ремонты на двух других участках: реверсивное движение организовано между Кленовским и Бисертью ( с 232 по 250 километр) и в сторону Перми перекрыта полоса от ЕКАД до Первоуральска ( с 326 по 343 километр). Оба этих участка закрыты до 1 августа.





На Тюменском тракте продолжаются работы около железнодорожного переезда в Богдановиче , там организовано реверсивное движение. Объехать можно через Сухой Лог и Калиновское , ограничения продлятся до 20 мая. Еще дорожники установили реверсивное движение около поселка Юшала Тугулымского района , там расширяют трассу до четырех полос. Здесь окончание работ ожидается не раньше декабря 2019 года.





С 20 мая дорожники перекроют одну полосу на Пермском тракте — от Объездной до ЕКАДас 343 по 352 километр). Ремонт продлится 2,5 месяцапоэтому участок в сторону Перми откроют для проезда только 1 августасообщили ЕТВ в пресс-службе Уралуправтодорода.