Транспортную реформу в Екатеринбурге отложили минимум до 2020 года
09:05, 16 Май 2019
Исследования пассажиропотоков, которые необходимы для новой маршрутной сети, продлятся не меньше полугода.
Транспортная реформа в Екатеринбурге откладывается на неопределенный срок — она должна была стартовать уже 1 июля 2019 года, но мэр Александр Высокинский заблокировал ее до тех пор, пока не будут еще раз изучены пассажиропотоки. Три года назад фонд «Город.PRO» провел исследования и представил свой проект новой маршрутной сети, которая должна была оптимизировать транспортную сеть, но новая мэрия отнеслась к этой работе с недоверием.
Администрация Александра Высокинского провела новый конкурс и нашла компанию, которая изучит, как и куда перемещаются екатеринбуржцы на общественном транспорте. Заниматься этим будет московский Центр экономики инфраструктуры. Его директор по транспортному планированию и прогнозированию Александр Морозов во время совещания с профильным вице-мэром Алексеем Бубновым и частными перевозчиками Екатеринбурга заявил, что процесс займет еще около полугода и закончится в последней декаде 2019 года.
При этом Морозов не сомневался в квалификации специалистов «Города.PRO», а лишь отметил, что некоторые данные екатеринбургских коллег требуют уточнения: «Два года назад [на самом деле три, в 2016 году, — прим. ЕТВ] фондом „ГородПРО“ была выполнена работа по подготовке эскиза маршрутной сети. В ней были заложены позитивные тренды, но не все было просчитано до конца. К примеру, указаны маршруты, которые будут ходить с интервалом от двух до десяти минут, но не указано точно. Если интервал десять минут, то необходимо, допустим, 20 автобусов, а если интервал две минуты, то их необходимо уже в пять раз больше — 100. Так сколько надо автобусов — сейчас ответа на этот вопрос нет. Вот сейчас и необходимо провести исследование и посчитать, сколько на каждом участке между двумя остановками едет людей».
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Фото: екатеринбург.рф
Для исследований в автобусах некоторых маршрутов установят специальные камеры, которые будут подсчитывать, сколько человек заходят и выходят на той или иной остановке. В муниципальном транспорте такую работу уже провели, сейчас специалисты будут работать с частными маршрутами. Также они соберут данные с валидаторов, операторов сотовой связи и проведут визуальный подсчет пассажиров. За эту работу Центр экономики инфраструктуры получит 9,3 миллиона рублей из бюджета Екатеринбурга.
Транспортная реформа маячит перед жителями Екатеринбурга с 2017 года, но ее уже дважды переносили — сначала с 1 июля 2017 года на 1 июля 2019, а сейчас — как минимум на 2020 год. Тем временем, подорожал проезд в метро (до 32 рублей).
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