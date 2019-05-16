Транспортную реформу в Екатеринбурге отложили минимум до 2020 года

,

,

«

,

,





Администрация Александра Высокинского провела новый конкурс и нашла компанию , которая изучит , как и куда перемещаются екатеринбуржцы на общественном транспорте. Заниматься этим будет московский Центр экономики инфраструктуры. Его директор по транспортному планированию и прогнозированию Александр Морозов во время совещания с профильным вице-мэром Алексеем Бубновым и частными перевозчиками Екатеринбурга заявил , что процесс займет еще около полугода и закончится в последней декаде 2019 года.





При этом Морозов не сомневался в квалификации специалистов « Города.PRO», а лишь отметил , что некоторые данные екатеринбургских коллег требуют уточнения: « Два года назад [на самом деле три , в 2016 году, — прим. ЕТВ] фондом „ ГородПРО“ была выполнена работа по подготовке эскиза маршрутной сети. В ней были заложены позитивные тренды , но не все было просчитано до конца. К примеру , указаны маршруты , которые будут ходить с интервалом от двух до десяти минут , но не указано точно. Если интервал десять минут , то необходимо , допустим , 20 автобусов , а если интервал две минуты , то их необходимо уже в пять раз больше — 100. Так сколько надо автобусов — сейчас ответа на этот вопрос нет. Вот сейчас и необходимо провести исследование и посчитать , сколько на каждом участке между двумя остановками едет людей».

Транспортная реформа в Екатеринбурге откладывается на неопределенный срок — она должна была стартовать уже 1 июля 2019 годано мэр Александр Высокинский заблокировал ее до тех порпока не будут еще раз изучены пассажиропотоки. Три года назад фондГород.PRO» провел исследования и представил свой проект новой маршрутной сетикоторая должна была оптимизировать транспортную сетьно новая мэрия отнеслась к этой работе с недоверием.