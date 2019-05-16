Полиция закрыла площадку у Драмтеатра в Екатеринбурге 

Полиция устанавливает дополнительные ограждения в районе сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге. Перегородки плотно ставят вдоль улицы Бориса Ельцина. Они перекрывают всю площадку вокруг фонтана , где вчера собирались противники строительства. Полиция сообщает , что новые заборы ставят для безопасности горожан , сообщает корреспондент ЕТВ.



