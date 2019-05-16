Полиция закрыла площадку у Драмтеатра в Екатеринбурге
15:37, 16 Май 2019
Ограждения могут использовать во время марафона, который пройдет через три дня.
Полиция устанавливает дополнительные ограждения в районе сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге. Перегородки плотно ставят вдоль улицы Бориса Ельцина. Они перекрывают всю площадку вокруг фонтана, где вчера собирались противники строительства. Полиция сообщает, что новые заборы ставят для безопасности горожан, сообщает корреспондент ЕТВ.
Предполагали, что установка ограждений связана с проведением марафона «ЗаБег», который запланирован на 19 мая. Спортсмены должны бежать по проспекту Ленина с поворотом на улицу Бориса Ельцина. Однако организаторы сообщили ЕТВ, что не имеют отношения к установке ограждений.
По обе стороны забора
О чем говорят друг с другом сторонники храма святой Екатерины и защитники сквера у театра драмы.
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