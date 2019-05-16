Алтушкин предложил построить парк около «Екатеринбург-Арены»

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Присутствовавший на совещании другой олигарх , Андрей Козицын , предложил горожанам саженцы и стройматериалы , с помощью которых они смогут сделать сквер в своих районах.





Тем временем в Екатеринбурге продолжается протест против строительства храма святой Екатерины на месте другого сквера — у Драмтеатра. Спонсорами стройки выступают УГМК и РМК.





В непосредственной близости от этогоочень небольшого) места располагаются парк ХХII Партсъезда и огромнаяБульварная лента», поэтому район не слишком остро нуждается в экстренном строительстве нового парка.