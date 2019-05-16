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Алтушкин предложил построить парк около «Екатеринбург-Арены»

13:36, 16 Май 2019
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Фото: ЕТВ
РМК зайдет на площадку на Репина — Татищева, где летом 2018 года располагался аккредитационный центр.
Во время совещания у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева один из участников, глава РМК олигарх Игорь Алтушкин, предложил разбить парк около «Екатеринбург-Арены». Место выбрано на пересечении улиц Репина и Татищева, где летом 2018 года располагался аккредитационный центр ЧМ.
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Вот тут будет сквер

Фото: Яндекс.Карты

В непосредственной близости от этого (очень небольшого) места располагаются парк ХХII Партсъезда и огромная «Бульварная лента», поэтому район не слишком остро нуждается в экстренном строительстве нового парка.

Присутствовавший на совещании другой олигарх, Андрей Козицын, предложил горожанам саженцы и стройматериалы, с помощью которых они смогут сделать сквер в своих районах.

Тем временем в Екатеринбурге продолжается протест против строительства храма святой Екатерины на месте другого сквера — у Драмтеатра. Спонсорами стройки выступают УГМК и РМК.

Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, Скверная история, Бульварная лента, благоустройство, Екатеринбург
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