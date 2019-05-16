Алтушкин предложил построить парк около «Екатеринбург-Арены»
13:36, 16 Май 2019
РМК зайдет на площадку на Репина — Татищева, где летом 2018 года располагался аккредитационный центр.
Во время совещания у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева один из участников, глава РМК олигарх Игорь Алтушкин, предложил разбить парк около «Екатеринбург-Арены». Место выбрано на пересечении улиц Репина и Татищева, где летом 2018 года располагался аккредитационный центр ЧМ.
Фото: Яндекс.Карты
В непосредственной близости от этого (очень небольшого) места располагаются парк ХХII Партсъезда и огромная «Бульварная лента», поэтому район не слишком остро нуждается в экстренном строительстве нового парка.
Присутствовавший на совещании другой олигарх, Андрей Козицын, предложил горожанам саженцы и стройматериалы, с помощью которых они смогут сделать сквер в своих районах.
Тем временем в Екатеринбурге продолжается протест против строительства храма святой Екатерины на месте другого сквера — у Драмтеатра. Спонсорами стройки выступают УГМК и РМК.
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