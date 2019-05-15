Защитники сквера на Октябрьской площади организуют световой флешмоб
10:54, 15 Май 2019
Вечером в среду, 15 мая, в сторону стройки храма святой Екатерины направят фонарики.
В соцсетях появилась группа флешмоба «Включи свет», который состоится 15 мая в 21:30 в сквере около театра драмы. Там должны построить храм святой Екатерины и именно там уже два дня происходят стихийные протесты горожан.
«Ровно в 21:30 участники акции включат любой доступный им свет и направят его на будущую строительную площадку для храма. Так они простоят не меньше десяти минут — до 21:40. Метафорическая цель акции — в попытке пролить свет на происходящее, не дать замолчать и не забыть очередную попытку распорядиться нашим городом на свое усмотрение. Камеры помнят все, как и новостные хроники», — говорится в описании флешмоба.
В группе акции во «ВКонтакте» особенно подчеркивается, что это не политическая акция и не митинг, но просят участников взять с собой паспорта. Приходить нужно без плакатов.
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