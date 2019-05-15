В воскресенье центр Екатеринбурга перекроют бегуны и велосипедисты

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Трасса бегунов будет пролегать по проспекту Ленина от улицы Московской до улицы Пушкина и далее по набережной городского пруда. Участники смогут выбрать одну из трех дистанций: полумарафонскую ( 21,5 километра), десять и пять километров. Для детей будет организована дистанция на два километра.

В воскресенье19 маяв центре Екатеринбурга одно за другим состоятся два мероприятиякоторые потребуют перекрытий проспекта Ленина. Первым запланированЗаБег», всероссийский полумарафонодновременно проходящий в нескольких городах страны. Организаторы ожидают порядка трех тысяч участников.