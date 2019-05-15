В воскресенье центр Екатеринбурга перекроют бегуны и велосипедисты
08:21, 15 Май 2019
Спортсмены займут проспект Ленина, где в это время не будет ездить транспорт.
В воскресенье, 19 мая, в центре Екатеринбурга одно за другим состоятся два мероприятия, которые потребуют перекрытий проспекта Ленина. Первым запланирован «ЗаБег», всероссийский полумарафон, одновременно проходящий в нескольких городах страны. Организаторы ожидают порядка трех тысяч участников.
Трасса бегунов будет пролегать по проспекту Ленина от улицы Московской до улицы Пушкина и далее по набережной городского пруда. Участники смогут выбрать одну из трех дистанций: полумарафонскую (21,5 километра), десять и пять километров. Для детей будет организована дистанция на два километра.
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Фото: екатеринбург.рф
Сразу после бегунов на проспект Ленина выдвинутся велосипедисты, которые впервые проведут велопарад с перекрытием улиц. Кто разрешил любителям двухколесного транспорта перекрывать центр Екатеринбурга, ЕТВ рассказывал здесь.
Также 19 мая пройдет «Майская прогулка», она традиционно обходится без перекрытий. В этом году маршрут будет пролегать по восточной части Екатеринбурга, захватывая парк имени Лесоводов России, Нижнеисетский лесопарк и Уктусский лесопарк.
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