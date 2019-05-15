Участники марафона «Европа Азия» финишируют на «Екатеринбург Арене»
18:34, 15 Май 2019
Мероприятие перенесли на 11 августа.
Марафон «Европа — Азия» поменял свой маршрут. Участники будут стартовать и финишировать на «Екатеринбург Арена». Об этом ЕТВ рассказал организатор Андрей Уткин.
«Мы также попросили их [представителей „Екатеринбург Арены"], чтобы, помимо основного места старта, дали место под выдачу стартовых пакетов, чтобы люди там могли купить спортивное питание», — добавил Уткин. По его словам, договор с „Екатеринбург Ареной“ уже подписан. О подробностях и тонкостях обновленного маршрута организаторы расскажут позднее. Кстати, дату марафона „Европа Азия“ также перенесли — на 11 августа.
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