Участники марафона «Европа Азия» финишируют на «Екатеринбург Арене»

Марафон «Европа — Азия» поменял свой маршрут. Участники будут стартовать и финишировать на «Екатеринбург Арена». Об этом ЕТВ рассказал организатор Андрей Уткин.



«Мы также попросили их [представителей „Екатеринбург Арены"], чтобы, помимо основного места старта, дали место под выдачу стартовых пакетов, чтобы люди там могли купить спортивное питание», — добавил Уткин. По его словам, договор с „Екатеринбург Ареной“ уже подписан. О подробностях и тонкостях обновленного маршрута организаторы расскажут позднее. Кстати, дату марафона „Европа Азия“ также перенесли — на 11 августа.