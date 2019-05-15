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Участники марафона «Европа Азия» финишируют на «Екатеринбург Арене»

18:34, 15 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Мероприятие перенесли на 11 августа.

Марафон «Европа — Азия» поменял свой маршрут. Участники будут стартовать и финишировать на «Екатеринбург Арена». Об этом ЕТВ рассказал организатор Андрей Уткин.

«Мы также попросили их [представителей Екатеринбург Арены"], чтобы, помимо основного места старта, дали место под выдачу стартовых пакетов, чтобы люди там могли купить спортивное питание», — добавил Уткин. По его словам, договор с Екатеринбург Ареной“ уже подписан. О подробностях и тонкостях обновленного маршрута организаторы расскажут позднее. Кстати, дату марафона Европа Азия“ также перенесли — на 11 августа.

Екатеринбург против всех
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, марафон, Европа-Азия
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