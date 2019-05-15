Энергетики перекрыли улицу на Вторчермете, чтобы восстановить ее

08:50, 15 Май 2019 Фото: ЕТВ На Аптекарской ранее ремонтировали теплосети.

Участок улицы Аптекарской от Санаторной до Сухумского переулка перекрыли до 1 июня. ООО « Сантехсервис» восстанавливает благоустройство на участке — до этого здесь чинили теплосети , рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии. Екатеринбург против всех Почему мегаполис превратился в город непрекращающихся протестов