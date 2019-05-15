Энергетики перекрыли улицу на Вторчермете, чтобы восстановить ее
08:50, 15 Май 2019
На Аптекарской ранее ремонтировали теплосети.
Участок улицы Аптекарской от Санаторной до Сухумского переулка перекрыли до 1 июня. ООО «Сантехсервис» восстанавливает благоустройство на участке — до этого здесь чинили теплосети, рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии.
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