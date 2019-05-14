«Все зря». Художник Илья Мозги создал для Екатеринбурга кубик Рубика

Буквы кубика Рубика появился возле УрГУПСа неделю назад. Хаотично разбросанные элементы головоломки Илья Мозги предложил собрать горожанам. А в выходные собрал конструкцию, которая сложилась в слова «Все зря» на гранях.

«Работа рассказывает, о том как долгий путь поиска ответов от жизни может быть тщетным. Относитесь проще к жизненным подлянкам», — пояснил художник.