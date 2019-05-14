«Все зря». Художник Илья Мозги создал для Екатеринбурга кубик Рубика
17:53, 14 Май 2019
Арт-объект установлен в парке возле Уральского университета путей сообщения.
Буквы кубика Рубика появился возле УрГУПСа неделю назад. Хаотично разбросанные элементы головоломки Илья Мозги предложил собрать горожанам. А в выходные собрал конструкцию, которая сложилась в слова «Все зря» на гранях.
«Работа рассказывает, о том как долгий путь поиска ответов от жизни может быть тщетным. Относитесь проще к жизненным подлянкам», — пояснил художник.
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Илья Мозги — один из организаторов первого партизанского фестиваля стрит-арта «Карт бланш» в Екатеринбурге в 2018 году (в июле 2019 года фестиваль состоится снова). Создавая арт-объекты, художник считает важным «менять вещи вокруг себя, быть отражением города, находить новые смыслы в привычных местах».
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