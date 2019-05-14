В «Ночь музеев» Екатеринбург получит еще значок с конструктивизмом

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Дом Госпромурала , автором проекта для которого стал , в том числе , известный архитектор Моисей Гинзбург , является памятником конструктивизма и одним из символов Екатеринбурга. Именно значками с конструктивистскими памятниками прославился Дмитрий Фатхиев-Долохов: туристы и местные жители покупают пины с Главпочтамтом , спорткомплексом « Динамо», Белой башней , гостиницей « Исеть».

Екатеринбургский дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долоховкоторый создает металлические значки в рамках проекта old_ekb, представит новый пин во времяНочи музеев», 18 мая. Он будет посвящен еще дому Госпромуралакоторый находится на Малышева 21\1. Его создали в коллаборации с основателем музеяЯчейка F» Никитой Сучковым.