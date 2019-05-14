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В «Ночь музеев» Екатеринбург получит еще значок с конструктивизмом

15:09, 14 Май 2019
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Фото: Дмитрий Фатхиев-Долохов
Коллекция пинов с достопримечательностями пополнится домом Госпромурала.
Екатеринбургский дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов, который создает металлические значки в рамках проекта old_ekb, представит новый пин во время «Ночи музеев», 18 мая. Он будет посвящен еще дому Госпромурала, который находится на Малышева 21\1. Его создали в коллаборации с основателем музея «Ячейка F» Никитой Сучковым.

Дом Госпромурала, автором проекта для которого стал, в том числе, известный архитектор Моисей Гинзбург, является памятником конструктивизма и одним из символов Екатеринбурга. Именно значками с конструктивистскими памятниками прославился Дмитрий Фатхиев-Долохов: туристы и местные жители покупают пины с Главпочтамтом, спорткомплексом «Динамо», Белой башней, гостиницей «Исеть».
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, значок, Екатеринбург, Дмитрий Фатхиев-Долохов
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