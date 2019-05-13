Защитники сквера снесли забор на месте храма святой Екатерины
Акция в защиту сквера началась в 19:00. Несколько сотен (или тысяч, но мы не считали) горожан сначала мирно прогуливались вокруг забора, который был установлен в ночь на 13 мая в сквере у театра драмы. На огороженной территории в ближайшее время должно начаться строительство храма святой Екатерины.
Разрешение на строительство было выдано 25 апреля 2019 года министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Директор фонда святой Екатерины Александр Андреев заверил, что «позже будет поставлен современный шумо- и пылепоглощающий забор, который минимизирует неудобства горожан от стройки», а «набережная и улица Бориса Ельцина будет открыта для всех желающих».
Горожане, защищающие сквер, среагировали на появление ограждения мгновенно — флешмоб был объявлен около полудня, а к вечеру на набережной у театра драмы появились те, кто выступает за сохранение территории в существующем виде. Сначала протестующие водили хоровод вдоль забора, затем наиболее активные начали трясти решетки и вытаскивать кирпичи из-под опор.
Примерно через час на одном из участков ограждение было уничтожено и люди прорвались в сквер. Сотрудники ЧОПа и Росгвардии никакого сопротивления не оказывали. Поскандировав «Сквер наш!» и «Мэра сюда!», большинство участников акции начали расходится. Сейчас в сквере спокойно. Горожане гуляют, любуются закатом, слушают музыку. «Люди пришли с миром», — прокомментировал действия участников флешмоба депутат гордумы Константин Киселев.
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