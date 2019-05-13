Защитники сквера снесли забор на месте храма святой Екатерины

Акция в защиту сквера началась в 19:00. Несколько сотен (или тысяч, но мы не считали) горожан сначала мирно прогуливались вокруг забора, который был установлен в ночь на 13 мая в сквере у театра драмы. На огороженной территории в ближайшее время должно начаться строительство храма святой Екатерины.

Разрешение на строительство было выдано 25 апреля 2019 года министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Директор фонда святой Екатерины Александр Андреев заверил, что «позже будет поставлен современный шумо- и пылепоглощающий забор, который минимизирует неудобства горожан от стройки», а «набережная и улица Бориса Ельцина будет открыта для всех желающих».