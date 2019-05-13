Сквер у театра Драмы в Екатеринбурге обнесли забором

,





ЕТВ отметил огороженную территорию на карте.

Ночью 13 мая вокруг сквера у театра Драмы установили ограждение. Оно тянется вдоль набережной рабочей Молодежиогибает улицу 8 Марта и тянется вдоль берега. Пройти пешеходы могут только по Плотинке и Бориса Ельцина. За периметром находится около восьми полицейских.