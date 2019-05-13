Сквер у театра Драмы в Екатеринбурге обнесли забором
09:40, 13 Май 2019
На этом месте начинают строительство храма святой Екатерины.
Ночью 13 мая вокруг сквера у театра Драмы установили ограждение. Оно тянется вдоль набережной рабочей Молодежи, огибает улицу 8 Марта и тянется вдоль берега. Пройти пешеходы могут только по Плотинке и Бориса Ельцина. За периметром находится около восьми полицейских.
ЕТВ отметил огороженную территорию на карте.
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Именно на огороженной территории планируют начать строительство храма святой Екатерины. Строители зайдут на площадку уже сегодня, 13 мая. Директор фонда святой Екатерины Александр Андреев рассказал ЕТВ, что по временные ограждения позже заменят шумопоглощающим забором.
Площадку уже освятили во время пасхального крестного хода. В сквере также проходил общегородской молебен, на котором присутствовали звезды российского шоубизнеса. Согласно проекту, сооружение будет высотой 75 метров и сможет вместить 2,5 тысячи верующих. Возле храма обещают разбить парк, чтобы жители Екатеринбурга не потеряли привычное место отдыха. Закончить строительство должны к 300-летию Екатеринбурга.
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