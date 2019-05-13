После жары Екатеринбург зальет дождями

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15 мая , в среду , столики термометров поднимутся только до +12 , будет малооблачно , но все еще ветрено — порывы будут достигать 4,9 метра в секунду. В четверг , 16 мая , станет чуть теплее — синоптики обещают до +19 — но снова вернется дождь , который уже не прекратится до конца недели.

Утро второго рабочего дня начнется с +13…+19 градусов и небольшого дождя. К обеду похолодает до +12поднимется сильный ветер — 4,8 метра в секунду в северо-западном направлении.