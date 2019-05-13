После жары Екатеринбург зальет дождями
08:20, 13 Май 2019
В уральской столице станет прохладнее.
Жара, сделавшая майские праздники в Екатеринбурге незабываемыми, уходит с Урала. Только в понедельник, 13 мая, синоптики обещают тепло как на выходных (+27 градусов днем, солнце, юго-западный ветер), а уже во вторник, 14 мая, температура воздуха сильно снизится.
Утро второго рабочего дня начнется с +13…+19 градусов и небольшого дождя. К обеду похолодает до +12, поднимется сильный ветер — 4,8 метра в секунду в северо-западном направлении.
15 мая, в среду, столики термометров поднимутся только до +12, будет малооблачно, но все еще ветрено — порывы будут достигать 4,9 метра в секунду. В четверг, 16 мая, станет чуть теплее — синоптики обещают до +19 — но снова вернется дождь, который уже не прекратится до конца недели.
В пятницу, 17 мая, ожидается ветреная, дождливая и весьма прохладная погода — термометры покажут всего +12 градусов.
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