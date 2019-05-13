После потопа с улиц Екатеринбурга вывезли тысячу тонн грязи 

Коммунальщики вывезли из Екатеринбурга 225 тонн грязи и мусора после Дня Победы. Уборку начали сразу после завершения салюта, сообщили в пресс-службе мэрии. Пришлось задействовать 165 единиц техники и 120 рабочих. Ночью на улицах можно было увидеть 16 пылесосов «Бродвей» и «Скандия» и 47 вакуумных уборщиков.

Вечером 9 мая в Екатеринбурге прошел сильный дождь. Ливневая канализация не смогла справиться с потоками воды и дороги затопило. ГИБДД пришлось выставлять вокруг луж патруль. На дорогах осталась земля и песок, который пришлось зачищать в следующие три дня.

«Дежурные смены районных ДЭУ активно наводили в городе необходимый лоск, чистили лотковую часть дорог, прометали тротуары и вывозили на полигоны собранный мусор», — сообщили в пресс-службе мэрии. До понедельника из города ввывезли еще 1035 тонн грязи и 400 тонн мусора.