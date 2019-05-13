Из тарифов Екарты пропало метро. Городу нужны новые вагоны

Мэрия так и не придумала , как интегрировать в тарифные планы Екарты новую цену жетона метро ( 32 рубля), поэтому просто исключила подземку из проездных на 20 , 40 и 70 поездок для обычных горожан , а также из безлимитных проездных для всех категорий , кроме льготников. Для льготников стоимость проездного на 40 поездок не изменится — 469 рублей.



Из-за того , что безлимитные проездные лишились метро , они немного подешевеют: для граждан на 420 рублей , для школьников на 160 рублей , для студентов на 125 рублей.



Глава « И-сети», которая обслуживает Екарту , Павел Ведерников рассказал , что у компании пока нет технической возможности сделать так , чтобы валидаторы в метро принимали проездные на определенное количество поездок по отличному от наземного транспорта тарифам.

