Из тарифов Екарты пропало метро. Городу нужны новые вагоны
12:32, 13 Май 2019
С 15 мая стоимость проезда в подземке повысится до 32 рублей.
Мэрия так и не придумала, как интегрировать в тарифные планы Екарты новую цену жетона метро (32 рубля), поэтому просто исключила подземку из проездных на 20, 40 и 70 поездок для обычных горожан, а также из безлимитных проездных для всех категорий, кроме льготников. Для льготников стоимость проездного на 40 поездок не изменится — 469 рублей.
Из-за того, что безлимитные проездные лишились метро, они немного подешевеют: для граждан на 420 рублей, для школьников на 160 рублей, для студентов на 125 рублей.
Глава «И-сети», которая обслуживает Екарту, Павел Ведерников рассказал, что у компании пока нет технической возможности сделать так, чтобы валидаторы в метро принимали проездные на определенное количество поездок по отличному от наземного транспорта тарифам.
Из-за того, что безлимитные проездные лишились метро, они немного подешевеют: для граждан на 420 рублей, для школьников на 160 рублей, для студентов на 125 рублей.
Глава «И-сети», которая обслуживает Екарту, Павел Ведерников рассказал, что у компании пока нет технической возможности сделать так, чтобы валидаторы в метро принимали проездные на определенное количество поездок по отличному от наземного транспорта тарифам.
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Стоимость проезда в метро повысилась на четыре рубля из-за того, что Екатеринбургскому метрополитену нужно отремонтировать старые вагоны, а денег в бюджете города на это нет. Поэтому администрация Александра Высокинского придумала инвестиционную составляющую — те самые четыре рубля. Эти деньги пойдут на покупку новых и капитальный ремонт старых. По словам директора метрополитена Андрея Панаиотиди, подземке для этого нужно 1,8 миллиарда рублей.
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