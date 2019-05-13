Депутат Пирожков натравил УФАС на власть из-за дорогого метро

Депутат гордумы Андрей Пирожков подал заявление в УФАС, чтобы оспорить повышение проезда в екатеринбургском метро. В заявлении он потребовал провести проверку. Он требует предоставить экономическое обоснование и все расчеты. »Как обычно, наши власти не считают нужным рассказать нам о том, почему тарифы выросли и почему они выросли именно в таком размере», — заявил Пирожков.



Депутат уже проводил акцию против повышения платы за проезд. Он назвал тарифную политику «грабительской» и решил, что должен остановить рост цен в другом общественном транспорте. «Это заявление — только часть борьбы, но самое важное — показать, что горожане против повышения стоимости проезда в метро», — решил Пирожков.