Депутат Пирожков натравил УФАС на власть из-за дорогого метро
12:43, 13 Май 2019
Народный избранник требует предоставить экономическое обоснование нового тарифа.
Депутат гордумы Андрей Пирожков подал заявление в УФАС, чтобы оспорить повышение проезда в екатеринбургском метро. В заявлении он потребовал провести проверку. Он требует предоставить экономическое обоснование и все расчеты. »Как обычно, наши власти не считают нужным рассказать нам о том, почему тарифы выросли и почему они выросли именно в таком размере», — заявил Пирожков.
Депутат уже проводил акцию против повышения платы за проезд. Он назвал тарифную политику «грабительской» и решил, что должен остановить рост цен в другом общественном транспорте. «Это заявление — только часть борьбы, но самое важное — показать, что горожане против повышения стоимости проезда в метро», — решил Пирожков.
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Стоимость проезда в екатеринбургском метро увеличится до 32 рублей уже 15 мая. В тариф включили инвестиционную составляющую, которая позволит мэрии расплатиться за два новых состава и ремонт устаревших вагонов. Два новых состава обошлись екатеринбургскому бюджету в 500 миллионов рублей. О том, как это отразится на Екарте, читайте здесь.
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