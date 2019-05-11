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Власти Екатеринбурга пообещали осмотреть каждое дерево в Зеленой роще

13:40, 11 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Вице-мэр Алексей Бубнов заверил, что здоровые сосны вырубать не будут.
Мэрия Екатеринбурга заявила, что не будет вырубать деревья в Зеленой роще, если их признают здоровыми. Об этом говорится в ответе депутату гордумы Константину Киселеву от вице-мэра Екатеринбурга по благоустройству Алексея Бубнова.

По проекту реконструкции, в Зеленой роще планируют избавиться от 230 насаждений, но взамен мэрия обещает посадить 1603 дерева. Из свежего же документа следует, что власти могут срубить меньше. «Количество деревьев, указанное в сметах, является проектным, а не фактическим», — говорится в письме Алексея Бубнова. Чиновник подчеркнул, что реконструкции зеленых насаждений уделят особое внимание: каждое дерево обследует комиссия, и только после этого будут решать, вырубать или нет.

Депутат Константин Киселев назвал эту новость позитивной и поблагодарил урбаниста Владимира Злоказова за защиту Зеленой рощи. «Успокаиваться пока рано», — добавил Киселев. Урбанист Злоказов заявил, что дополнительного обследования деревьев мало. «Большая часть вырубки сосен продиктована проектным решением. Его нужно менять», — заключил он.

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Ранее мэрия Екатеринбурга отклонила все заявки на благоустройство Зеленой рощи. А потом снова объявила конкурс. В чем суть конфликта между властями и общественниками, почему он возник и правда ли, что благоустройство убьет Зеленую рощу, ЕТВ разбирался здесь.
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Предыдущий конкурс провалился из-за странных кандидатов.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Свердловская область , Екатеринбург, деревья, Зеленая Роща
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