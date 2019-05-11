Власти Екатеринбурга пообещали осмотреть каждое дерево в Зеленой роще

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По проекту реконструкции, в Зеленой роще планируют избавиться от 230 насаждений, но взамен мэрия обещает посадить 1603 дерева. Из свежего же документа следует, что власти могут срубить меньше. «Количество деревьев, указанное в сметах, является проектным, а не фактическим», — говорится в письме Алексея Бубнова. Чиновник подчеркнул, что реконструкции зеленых насаждений уделят особое внимание: каждое дерево обследует комиссия, и только после этого будут решать, вырубать или нет.

Депутат Константин Киселев назвал эту новость позитивной и поблагодарил урбаниста Владимира Злоказова за защиту Зеленой рощи. «Успокаиваться пока рано», — добавил Киселев. Урбанист Злоказов заявил, что дополнительного обследования деревьев мало. «Большая часть вырубки сосен продиктована проектным решением. Его нужно менять», — заключил он.